آمبر هيرد تنفي خبر حذف مشاهدها من الجزء الثانى من فيلم Aquaman

نفت الممثلة امبر هيرد الأخبار التي أكدت حذف مشاهدها من الجزء الثانى من فيلم Aquaman ووصف ممثلها لموقع فوكس نيوز تلك الأخبار بالشائعات المجنونة قائلاً : “تستمر الشائعات كما هي منذ اليوم الأول – غير دقيقة -، ومجنونة بعض الشيء، فلم يحدث أن اخطرتها الشركة بأياً من ذلك، ومشاهدها في الفيلم الذى يعرض عام 2023 كما هي”.

وكان حرص الممثل روبرت داونى على الاحتفال بفوز صديقه جونى ديب بقضيته الأخيرة على حساب آمبر هيرد، في قضية التشهير التى فاز بها مؤخرا، وفقا لتقرير موقع الديلي ميل الذى تطرق إلى ذلك على لسان جوش ريتشمان الصديق المقرب لـ ديب خلال احتفال خيري بمستشفى لوس أنجلوس للأطفال.

وأشار التقرير إلى أن هناك اتصالا هاتفيا طويلا جمع جوني ديب وروبرت داونى، احتفل فيه الأخير بفوز صديقه الكاسح، ورد اعتباره بعد سلسلة من المزاعم الذى واجهها من قِبَل هيرد طوال الفترة الماضية، والتي أثرت على سمعته.

من ناحية أخرى سبق وقالت آمبر هيرد بشأن محاكمة التشهير ضد زوجها السابق جوني ديب، للمرة الأولى منذ أن حكمت عليها هيئة المحلفين، وادعت نجمة هوليوود أن الحكم “غير عادل”، وأنه كان نتيجة تمثيل متحيز على وسائل التواصل الاجتماعي، كما قالت الممثلة إنه تمت المحاولة للتأثير على هيئة المحلفين من خلال وضع “موظفين بأجر وراندوس” على المنصة.