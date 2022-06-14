آمبر هيرد في أول تصريح لها بعد انتصار جوني ديب.. ماذا قالت؟

أدلت الممثلة الأميركية آمبر هيرد، بأول تصريحاتها منذ صدور الحكم في قضية التشهير التي رفعها زوجها السابق جوني ديب ضدها.

وأكدت هيرد، في المقطع الترويجي للمقابلة التي ستذاع يوم الجمعة، أنها لم تتفاجأ بحكم هيئة المحلفين بعد خسارتها قضية التشهير أمام طليقها نجم هوليوود جوني ديب. وانتقدت رد الفعل العنيف الذي تعرضت له على وسائل التواصل الاجتماعي خلال محاكمة التشهير، قائلة إن ذلك لم يكن “عادلاًً” بالنسبة لها.

وأوضحت أنها لا تلوم انحياز وسائل التواصل الاجتماعي وهيئة المحلفين إلى جوني ديب، لأنه شخص محبوب. وتابعت: “على الرغم من الحكم وردود الفعل على الإنترنت، لم أتأثر برأي الجمهور عني”.

وأضافت: “حتى لو كان هناك شخص متأكد من أنني أستحق كل هذه الكراهية والنقد اللاذع، حتى لو كنت تعتقد أنني أكذب، فما زلت لا تستطيع إخباري – انظر في عيني وأخبرني – أنك تعتقد أنه كان هناك على وسائل التواصل الاجتماعي تمثيل عادل”.

يشار إلى أن المحكمة قضت بانتصار جوني ديب في قضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد التي رفعت ضدّه دعوى قضائية بشأن مزاعم تتعلق بالعنف المنزلي. وفرضت المحكمة على هيرد غرامةً قدرها 15 مليون دولار تعويضاً لجوني ديب.