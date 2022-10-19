آنا ماي وونغ.. أول آسيوية تظهر على العملة الأمريكية

ستضع دار سك العملة الأمريكية شخصية أمريكية آسيوية على عملتها للمرة الأولى عندما تصدر عملة معدنية الأسبوع المقبل عليها صورة الممثلة آنا ماي وونغ، التي عملت في هوليوود خلال فترة سادت فيها العنصرية والقوالب النمطية.

وقالت الدار في بيان إن عملة من فئة الربع دولار عليها صورة وونغ بغرتها الشهيرة وأظافرها الطويلة سيبدأ تداولها يوم الثلاثاء في إطار برنامج يطلق عليه اسم (أرباع النساء الأمريكيات).

وأشارت إميلي دامسترا المصممة في دار سك العملة، والتي ساعدت في إطلاق العملة الجديدة “إلى جانب العمل الجاد والتصميم والمهارة التي أظهرتها آنا ماي وونغ في مهنة التمثيل، أعتقد أن وجهها وتعبيراتها هي التي جذبت جمهور السينما حقا، لذلك قمت بإبراز هذه العناصر”.

ولدت وونغ عام 1905 في لوس انجليس باسم وونغ ليو تسونغ. وكان أول ظهور لها دورا ثانويا في فيلم (ذا رد لانترن) “المصباح الأحمر” عام 1919 عندما كان عمرها 14 عاما. ومثلت أول دور بطولة عام 1922 في فيلم (ذا تول أوف ذا سي) “حصيلة البحر”.

وظهرت في أكثر من 60 فيلما منها أحد أولى الأفلام التي كانت بالألوان. وأصبحت أول أمريكية آسيوية تظهر في مسلسل تلفزيوني أمريكي عندما قامت ببطولة (ذا جاليري أوف مدام ليو تسونغ) “معرض مدام ليو تسونغ” عام 1951.

وعلى الرغم من نجاحها، عانت وونغ من التمييز ضد الآسيويين والعنصرية في هوليوود حيث كانت تُعطى نوعية الأدوار نفسها وتتقاضى أجرا أقل ولم تسند إليها أدوار البطولة مما أجبرها على الذهاب إلى أوروبا للتمثيل في أفلام، وإلى لندن ونيويورك لتقديم عروض مسرحية. وتوفيت في عام 1961.

وقالت مديرة دار سك العملة فينتريس جيبسون “تكرم العملة الخامسة في برنامج (أرباع النساء الأمريكيات) آنا ماي وونغ الشجاعة التي دافعت عن زيادة تمثيل الأمريكيين الآسيويين وإسناد المزيد من الأدوار متعددة الأبعاد لهم”.