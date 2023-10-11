آيتن عامر لصوت بيروت إنترناشونال: "عنبر٦" تجربة مختلفة

توزع النجمة المصرية آيتن عامر نشاطها بين الغناء والتمثيل، وهي تطل قريبا من خلال الجزء الثاني لمسلسل ” عنبر٦” وعنه تتحدث ل” صوت بيروت إنترناشونال” فتقول ” إن الجزء الثاني من مسلسل “عنبر 6” الذي سيُعرض عبر منصة “شاهد” اعتباراً من يوم 12 أكتوبرالجاري، سيحمل عدة مفاجآت، على مستوى الأحداث وتطور الشخصيات.

واعتبرت أن تجربتها في هذا المسلسل مختلفة تماماً، كونه أتاح لها الفرصة للعمل مع فنانات من دول عربية مختلفة لأول مرة، فضلاً عن قصة المسلسل نفسه، والأفكار التي يطرحها.

تدور أحداث المسلسل الذي صُوّرت أحداثه في العاصمة اللبنانية بيروت، حول قصة مستوحاة من أحداث حقيقية لعدد من النساء اللواتي يواجهن تحديات الحياة وقسوتها خلف جدران أحد السجون في عنبر 6.

وتطرقت أيتن عامر، إلى فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “درويلة”، بالتعاون مع عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني، واصفة المشروع بقولها: “جديد في موضوعه وتفاصيله، والشخصية التي أجسدها أيضاً”.

وأضافت أنها تُجسد شخصية فتاة تُدعى “ميكا” لديها حلماً تسعى لتحقيقه بأي طريقة، ورغم أنها تتعرض لمشاكل وإحباطات عديدة في حياتها، إلا أنها ترفض الاستسلام، وتصر على مواصلة طريقها، وخلال ذلك تدخل عالماً جديداً عليها، وتستمر الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق. وأوضحت أن عنوان الفيلم “درويلة”، هو اسم ملهى ليلي تدور بداخله أغلب أحداث الفيلم، متابعة “كل من يُغني على مسرحه، يحقق النجاح والنجومية، لذلك أسعى للغناء به ضمن الأحداث”.

وأشارت إلى تعاقدها على فيلم آخر، يحمل اسم “عنب”، بمشاركة إسلام إبراهيم، ونور قدري ومحمود الليثي، وإخراج أحمد نور، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، قائلة: “صورت منه أسبوعاً واحداً، ومن المقرر استئناف التصوير خلال الفترة المقبلة”.

وحول فيلم “الجنينة” الذي يجمعها بالثلاثي بيومي فؤاد، ومحمد ثروت وأحمد فتحي، قالت إنها تترقب طرحه في دور العرض قريباً، خاصة وأنها انتهت من تصويره كاملاً منذ فترة طويلة.

وأوضحت أن غالبية أحداث الفيلم، صُورت داخل حديقة الحيوان في أبو ظبي، بجانب مشاهد أخرى تم تصويرها في مواقع مختلفة بالإمارات، متابعة أن القصة تدور في إطار لايت كوميدي.

وكشفت عن تفاصيل الشخصية التي تجسدها خلال الأحداث، موضحة أنها تؤدي دور طبيبة بيطرية تُدعى “رشا” تعمل داخل حديقة الحيوان، وتجمعها مواقف كوميدية مع العاملين هناك، خاصة ابن صاحب الحديقة، والذي يقرر والده أن يجعله مجرد عامل بالحديقة، ليُعيد تقويمه ويصبح قادراً على تحمل المسؤولية.

وأكدت أن مشاركتها في أكثر من فيلم كوميدي خلال الفترة الأخيرة، مثل “مندوب مبيعات” و”لف وارجع تاني”، لم يكن مخططاً له، بل جاء عن طريق الصدفة، مشددة على ضرورة انتقاء الأعمال التي تُعرض عليها، وأن تعتمد على كوميديا الموقف وليس الإفيه، حتى تترك أثراً كبيراً لدى الجمهور.

ورأت أن النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل “مكتوب عليّا” بطولة أكرم حسني، عام 2022، كان دافعاً قوياً للمنتجين، للتعاقد معها على أفلام كوميدية جديدة، عكس أي وقت سابق.

وأشارت إلى حرصها على المشاركة في أعمال فنية تتناول موضوعات وأحداثاً جديدة، متابعة “لا أحب تكرار نفسي، وأشعر بمتعة حقيقية عندما أجد دوراً يحمل مفاجأة لي في طبيعته وتفاصيله، ويحمل مغامرة فنية”.

وحول خوضها تجربة الغناء مؤخراً، قالت إن ذلك كان حلماً يراودها منذ سنوات طويلة، قبل دخولها مجال التمثيل، قائلة إن: “الغناء ظل حلماً بداخلي، حتى وجدت الفرصة لتحقيقه، وقدمت أكثر من أغنية حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وهذا ما شجعني على مواصلة الطريق، وسأطرح أغانٍ أخرى خلال الفترة المقبلة”.