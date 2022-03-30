أبراج تكره المواجهة.. أبرزها الجوزاء

تختلف طبيعة كل برج من الأبراج مع التعامل مع المشاكل المختلفة، ولكن هناك بعض الأبراج التي تكرة المواجهة، فتفضل تجنب المشاكل والمشاحنات، وفي هذا السياق نقدم أبرز الأبراج التي تكره المواجهة بحسب ما ذكرة موقع “your tango”.

برج الجوزاء:

لا يهرب الجوزاء بشكل مباشر من مشاكلة، ولكن يفضل الجوزاء عدم المواجهة لأنه يكرة الأعتراف بالخطأ، ويكره الطاقة السلبية التي تأتية نتيجة المواجهه، لذلك يتجنب المواجهه بشكل كبير.

برج السرطان:

مواليد برج السرطان من الأبراج الحساسة للغاية، فهو يحاول قدر الأمكان الأبتعاد عن كل ما يجعلة يشعر بالسوء أو يواجه بعض الأمور بسلبية.

برج الميزان:

معروف عن مواليد برج الميزان بأنهم يهربون من المشاكل لأنه لا يفضل المواجهه وتبرير المواقف.

برج الدلو:

يكرة مواليد برج الدلو اي مشكلة لها علاقة بالمشاعر، سواء كانت هذه سلبية أو إيجابية، لذلك يكرة مواليد برج الدلو المواجهة بشكل عام.

برج الحوت:

برج الحوت من الأبراج الحالمة التي تفضل المشاكل أو المواجهة، فمواليد برج الحوت يغلقون الأبواب التي تأتي من خلالها المشاكل.

الأبراج الفلكية هي تقسيمات دائرة البروج أو مسار الشمس باثني عشر قسم سماوي، وما يُميّزها عن الكوكبات أنها تقسيمات وضعت لتحديد خريطة للسماء مع جميع أجرامها، وهي تجمعات لنجوم مرئية بالعين المجردة، والأبراج هي تقسیمات للدّائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وعدد الأبراج علی دائرة البروج 12 برجاً، ويتم تقسيمهم لـ4 مجموعات، وهم الأبراج النارية “برج الحمل، برج الأسد، برج القوس”.

والأبراج المائية “برج السرطان، وبرج الحوت، وبرج العقرب”، والأبراج الهوائية “برج الجوزاء، برج الدلو، برج الميزان”، والأبراج الترابية “برج العذراء، برج الثور، برج الجدي”.