أبرزها الخمول.. 3 عوامل تهدد صحة القلب

عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، هناك العديد من العوامل التي تحدد مدى كفاءة قلبك في السنوات القادمة، حيث يمكن لعوامل نمط الحياة غير الصحية أن تسرع من شيخوخة القلب وتصيبه بالأمراض، مثل السمنة والتدخين والخمول البدنى، ويحذر أطباء القلب في يومه العالمى من مخاطر هذه العادات السيئة على صحة القلب، وفقًا لتقرير موقع “تايمز أوف انديا”.

تأثير السمنة على صحة القلب

السمنة تسبب عبئًا على القلب، حيث يضطر إلى ضخ المزيد من الدم، مما يؤدي إلى تضخمه وزيادة الضغط على جدرانه، وما يترتب على ذلك من ارتفاع ضغط الدم، بسبب زيادة الدهون المتراكمة التي تزيد من مقاومة الأوعية الدموية، مما يرفع ضغط الدم ويضعف القلب، وكذلك تسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، وتقلل الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين.

كما تسبب السمنة أحيانًا الإصابة بمرض الرجفان الأذينى، نتيجة عدم انتظام ضربات القلب، وهي حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى جلطات.

تأثير التدخين على القلب

يؤثر التدخين مباشرة على الشرايين والأوعية الدموية لأنه يسبب تضييقها، ويزيد من الالتهابات، وتراكم اللويحات الدهنية في الشرايين، ومن ثم زيادة خطر الجلطات والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.وتضر المواد الكيميائية في السجائر بجدران الشرايين، وتزيد من احتمالية تراكم اللويحات الدهنية فيها، كما يزيد التدخين من خطر تكون الجلطات الدموية التي يمكن أن تسد الشرايين وتسبب النوبات القلبية، كما يؤثر التدخين على الكوليسترول، ويرفع ضغط الدم، ومن ثم تصلب الشرايين، كما تضيق الأوعية الدموية مما يعيق تدفق الدم والأكسجين إلى القلب والأعضاء الأخرى.

تأثير الخمول أو قلة النشاط البدنى على القلب

يُشكل الخمول أو قلة النشاط البدنى مخاطر جسيمة على صحة القلب، حيث إن القلب هو عضلة تحتاج إلى حركة مستمرة لتعمل بشكل صحيح، ويعمل القلب كغيره من العضلات لأنه يتطلب استخدامًا منتظمًا للحفاظ على قوته، وتقل كفاءة القلب في ضخ الدم عند البقاء في وضعية الجلوس أو الاستلقاء لفترات طويلة أو عند عدم القيام بأى نشاط.

وتشير الأبحاث إلى أن حتى فترات الراحة القصيرة في الفراش تُضعف القلب وتُقلل من قدرته على العمل بشكل سليم، فالأشخاص الذين يقضون معظم وقتهم جالسين، تُصاب قلوبهم بتصلب وفقدان مرونتها، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة، لذلك فإن الحركة اليومية وتجنب الجلوس لفترات طويلة من الإجراءات الأساسية لحماية صحة القلب، كما تحافظ التمارين الرياضية على قوة القلب، مما يُمكنه من تلبية جميع احتياجات الجسم.

وتتفاقم المخاطر عندما تجتمع العوامل الثلاثة، السمنة والتدخين وقلة النشاط، لذلك من المهم إتباع نمط حياة صحى للوقاية من مخاطر السمنة من خلال التحكم في الوزن والخيارات الغذائية وممارسة النشاط البدنى المنتظم والتخلص من عادة قلة الحركة والخمول، وبجانب ذلك ضرورة الإقلاع عن التدخين للحفاظ على صحة قلبك وصحتك بشكل عام.