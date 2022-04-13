أبرزها النرويج.. أماكن في العالم لا تغيب عنها الشمس

أكد تقرير أن هناك أماكن على كوكب الأرض قد لا تغيب عنها الشمس لمدة طويلة، ومن ابرز تلك الاماكن متواجدة في النرويج، وتعد منطقة سفالبارد الواقعة في النرويج والتي تقع في الدائرة القطبية الشمالية، من اكثر الاماكن التي لا تغرب عنها الشمس لفترة طويلة وتسمى تلك المنطقة بأرض شمس منتصف الليل، حيث لا تغرب الشمس أبداً من مايو إلى أواخر يوليو، أي 76 يوما تقريباً وفق صحيفة “تايمز أوف إنديا”.

وتصنف منطقة نونافوت الواقعة في كندا في المركز الثاني، حيث لا تغرب الشمس فيها لمدة ٦٠ يوم على التوالي، برغم من انها تقع فوق الدائرة القطبية الشمالية بدرجتين، في الأقاليم الشمالية الغربية بكندا.

أيسلندا هي أكبر جزيرة في أوروبا بعد بريطانيا العظمى، وتعرف أيضا بالدولة الخالية من البعوض، وفي الصيف تكون الليالي صافية في آيسلندا، وفي يونيو لا تغرب الشمس عنها أبداً.

وبين أواخر مايو ونهاية يوليو، لا تغرب الشمس في بارو بألاسكا الأمريكية، ومن بداية نوفمبر “تشرين الثاني” حتى نهايته، لا تشرق فيها الشمس أبداً وتُعرف بالليل القطبي، وتظل في الظلام طيلة أشهر الشتاء القاسية.

ومعظم فنلندا تتمتع الشمس 73 يوماً فقط صيفاً، فتستمر الشمس مشرقةً 73 يوماً تقريباً، أما في الشتاء فلا تطلع عليها الشمس.