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أبرز تصريحات المنتجة سارة الطباخ حول أزمة شيرين

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2022 12:21 مساءً
شيرين وحسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ

شيرين وحسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ

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أدلت المنتجة سارة الطباخ، بالعديد من التصريحات حول أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي مازالت متصدرة مؤشرات البحث على موقع غوغل، وذلك بسبب الأزمة التي تمر بها حاليًا واحتجازها بأحد المستشفيات.

أبرز تصريحات سارة الطباخ مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية:

1- حسام حبيب كان موجود وقت اللي حصل يوم الخميس وقالي إن أخوها و ١٠ تانيين أخدوها عنوة من البيت.
2- حسام قال إنهم ضربوها وسحلوها وخدوها حافية.
3- تواصلت مع محامي شيرين اللي هو المحامي بتاعي وهو كلم السواق مردش عليه.
4- المحامي كلم نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل وأكد له أنه فعلاً حصل مشكلة.
5- أنا روحت من الفجر أنا وحسام وكنا عايزين نطمن إن شيرين هناك، وإنها تمام بس وسألنا عليها وقالوا لنا محدش هنا بالأسم ده.
6- لما كلمت مساعدة شيرين في البيت قالت لي شيرين سافرت.
7- شقيق شيرين عبدالوهاب أكيد عمل لها الصح لكن مينفعش يشوه صورتها بالشكل ده.
8- دكتور شيرين، نبيل عبد المقصود، صرح إعلاميًا إنها بقت زي الفل، يبقى ازاي يدخلوها بالعافية المستشفى.
9- كلنا لينا في شيرين، شيرين صوت مصر الأول.
10- شيرين إنسانة حساسة وعاطفية وقلبها أبيض زي البفتة البيضا.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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