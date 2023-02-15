أبطال أوروبا.. باريس سان جرمان يتجرع هزيمته الثالثة على يد بايرن ميونيخ

عمّق بايرن ميونيخ الألماني من جراح باريس سان جرمان وألحق به الخسارة الثالثة تواليًا في مختلف المسابقات، بفوزه عليه 1-صفر في عقر داره، ملعب بارك دي برانس، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وسجل لاعب سان جرمان السابق كينغلسي كومان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.

وتقام مباراة الإياب في ميونيخ في الثامن من مارس.

خاض سان جرمان مواجهته ضد منافسه البافاري على وقع خسارتين تواليًا، الأولى أمام غريمه التقليدي مرسيليا في ثمن نهائي مسابقة الكأس منتصف الأسبوع الماضي 1-2، ثم أمام موناكو 1-3 في الدوري المحلي قبل أيام.

بدأ نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي المباراة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين بعد تعافيه من إصابة في الفخذ الأيسر تعرض لها ضد مونبلييه في الدوري في الأول من فبراير الحالي، وكان فريقه أعلن حينها غيابه عن هذه المباراة وتحديدًا لفترة 3 أسابيع.

ومنح مدرب باريس سان جرمان كريستوف غالتييه الفرصة للشاب وارن زائير أمري (16 عاما و343 يومًا) للعب أساسيًا بعد أن أبلى بلاء حسنًا في الآونة الأخيرة. وأصبح أيمري بالتالي أصغر لاعب على الإطلاق يخوض مباراة في الأدوار الاقصائية من دوري أبطال أوروبا.

بداية حذرة للمباراة من كلا الطرفين حيث كانت الأفضلية نسبيًا لبايرن من ناحية الاستحواذ لكن من دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما باستثناء تسديدة من الكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ مرت إلى جانب القائم الأيسر في الدقائق الأولى.

في المقابل، اعتمد فريق العاصمة على الهجمات المرتدة وعلى الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار لكن من دون فعالية كبيرة وبالتالي لم يجرب حارس بايرن ميونيخ السويسري يان سومر إطلاقا.

وسنحت أخطر فرصة لبايرن عندما وصلت الكرة على مشارف المنطقة أمام يوزوا كيميش فسيطر عليها قبل أن يطلقها قوية ارتمى عليها دوناروما (43).

وأجرى مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان تغييرًا بين الشوطين، فأشرك الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيس بدلا من البرتغالي جواو كانسيلو فكان خياره في مكانه لأنه كان صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها كومان هدف السبق بتسديدة على الطاير منخفضة خاطفة خدعت دوناروما (53).

وكان كومان وهو لاعب سابق في باريس سان جرمان سجل هدف بايرن ميونيخ الوحيد في مرمى فريق العاصمة في نهائي عام 2020.

ودخل مبابي وسط التصفيق الكثيف من قبل أنصار فريقه في الدقيقة 57، وأنقذ دوناروما مرماه من هدف أكيد للاعب سابق في سان جرمان وهو تشوبو موتينغ عندما أبعد بأطراف أصابعه كرته الأكروباتية الركنية (62).

ونشطت الجبهة الهجومية كثيرا في سان جرمان، وكان أصحاب الأرض الأفضل في الشوط الثاني حيث شكلت هجماتهم خطورة حقيقية على مرمى سومر وسجل مبابي هدفا لكنه كان متسللا.

ونجح مبابي في استثمار كرة عرضية بعد مجهود فردي رائع للظهير الأيسر البرتغالي نونو منديش ووضعها داخل الشباك لكن الحكم ألغى الهدف لتسلل صاحب التمريرة الحاسمة (82).