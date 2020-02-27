أبطال أوروبا.. ليون يفاجئ يوفنتوس والسيتي يقهر ريال مدريد

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فاجأ ليون الفرنسي ضيفه يوفنتوس الإيطالي بفوز تاريخي عندما تغلب عليه 1-صفر على ملعب “غروباما ستاديوم”، الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل لوكا توزار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 ليقود فريقه إلى فوزه الأول على بطل الدوري الإيطالي في الأعوام الثمانية الأخيرة والمتوج بلقب المسابقة القارية العريقة مرتين، فيما تبقى أفضل نتيجة للفريق الفرنسي بلوغه دور الأربعة موسم 2009-2010.

ويلتقي الفريقان إيابا في 17 مارس المقبل على ملعب “أليانز ستاديوم” في تورينو.

مانشستر سيتي يقهر ريال مدريد في عقر داره

ثأر مانشستر سيتي الإنجليزي لاستبعاده المحتمل لموسمين عن البطولات القارية، وعاد بفوز بالغ الأهمية من أرض ريال مدريد الإسباني 2-1، الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وبرغم تخلفه بهدف لاعب الوسط إيسكو، قبل نصف ساعة على نهاية الوقت، حافظ سيتي على رباطة جأشه وسجل ثنائية في غضون 5 دقائق عبر البرازيلي غابريال جيزوس (78) ونجمه البلجيكي كيفن دي بروين (83 من ركلة جزاء)، وكان قادرا على تعزيزها لو استفاد من طرد قلب دفاع ريال سيرخيو راموس (86).

كما حفظ سيتي ماء وجه الأندية الإنجليزية التي عانت 3 خسارات في ذهاب ثمن النهائي، إثر سقوط ليفربول حامل اللقب على أرض أتلتيكو مدريد الإسباني صفر-1، وتوتنهام على أرضه أمام لايبزيغ الألماني صفر-1 وتشلسي على أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-3.