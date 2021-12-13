أبطال أوروبا.. نتائج القرعة “المعادة” تسفر عن مواجهات نارية

اسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، التي سحبت، الاثنين، في نيون بسويسرا بعد إعادة القرعة الأصلية لأسباب فنية، عن مواجهات نارية في دور الـ16 من البطولة القارية الأم.

وأوقعت القرعة نادي باريس سان جرمان الفرنسي، بمواجهة ريال مدريد الإسباني.

ووضعت نادي ليفربول الإنكليزي، بمواجهة إنتر ميلانو الإيطالي.

كما أسفرت عن مواجهة مانشستر يونايتد الإنكليزي مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

وجاءت القرعة الجديدة، لتضع بايرن ميونيخ الألماني أمام رد بول سالزبورغ النمساوي، ومانشستر سيتي الإنكليزي، أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

Round of 16 draw ✔️ Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

ومن المواجهات أيضا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، نادي أياكس أمستردام الهولندي أمام بنفيكا البرتغالي، وليل الفرنسي أمام تشلسي الإنكليزي.

ومن المقرر أن يواجه نادي يوفنتوس الإيطالي أمام فياريال الإسباني.

وعوضاً عن مواجهة كريستيانو رونالدو، الذي كان خصمه اللدود بين 2009 و2018 عندما كان الأخير في صفوف ريال مدريد، سيعود ليونيل ميسي الآن إلى إسبانيا حيث سطر أسطورته بألوان برشلونة من 2004 حتى الموسم الماضي، من أجل مواجهة الخصم الملكي ريال مدريد، بألوان نادي العاصمة الفرنسية سان جرمان.

وكان بايرن ميونيخ، بطل المسابقة 6 مرات، المستفيد الأكبر من إعادة القرعة لأنه أفلت من مواجهة أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا، ليلتقي جاره رد بول سالزبورغ الذي يصل إلى هذا الدور للمرة الأولى.

ويبدو أنه مقدر لتشلسي، حامل اللقب، أن يواجه ليل الذي يبلغ الدور الإقصائي للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007 حين انتهى مشواره على يد مانشستر يونايتد، إذ أوقعته القرعة المعادة مجدداً في مواجهة بطل “ليغ 1″، كما كانت الحال في القرعة الأولى.

وعوضاً عن مواجهة سبورتينغ البرتغالي، سيلتقي يوفنتوس مع فياريال، بطل “يوروبا ليغ” الذي تسبب بعدم تأهل ممثل إيطاليا الآخر أتالانتا الى هذا الدور، فيما سيتواجه مواطنه إنتر مع ليفربول بعدما وقع في المرة الأولى ضد أياكس أمستردام، الذي نال بنفيكا في القرعة المعادة.

وسيقام دور الذهاب في 15، 16، 22و23 فبراير على أن تقام مباريات الإياب في 8 و9، 15 و16 مارس المقبل.

وقرر الاتحاد الأوروبي للعبة إعادة القرعة التي أجراها في وقت سابق الاثنين في نيون السويسرية بسبب “خطأ فني”.

وكانت القرعة الأولى وضعت سان جرمان في مواجهة مانشستر يونايتد الإنكليزي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو اللذين سيتواجهان الآن مع أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما وقع ريال مع بنفيكا البرتغالي، ليفربول مع سالزبورغ النمسوي وإنتر مع أياكس الهولندي.