أبطال أوروبا.. نتائج القرعة “المعادة” تسفر عن مواجهات نارية

اسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، التي سحبت، الاثنين، في نيون بسويسرا بعد إعادة القرعة الأصلية لأسباب فنية، عن مواجهات نارية في دور الـ16 من البطولة القارية الأم.

وأوقعت القرعة نادي باريس سان جرمان الفرنسي، بمواجهة ريال مدريد الإسباني.

ووضعت نادي ليفربول الإنكليزي، بمواجهة إنتر ميلانو الإيطالي.

كما أسفرت عن مواجهة مانشستر يونايتد الإنكليزي مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

وجاءت القرعة الجديدة، لتضع بايرن ميونيخ الألماني أمام رد بول سالزبورغ النمساوي، ومانشستر سيتي الإنكليزي، أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

