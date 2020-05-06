أبطال أوروبا يعود من جديد.. الكشف عن موعد مباراة يوفنتوس وليون

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

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رغم تفشي فيروس كورونا المستجد وتوقف العديد من الأنشطة الرياضية ، كشفت تقارير إذاعية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، حدد يوم 8 أغسطس المقبل، موعدًا لمباراة يوفنتوس الإيطالي مع ليون الفرنسي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لإذاعة مونت كارلو الفرنسية، فإن الاتحاد الأوروبي، أكد على أن مباراة يوفنتوس مع ليون، ستقام يوم 8 أغسطس المقبل، في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، بعد الاجتماع الذي عقد اليوم مع رؤساء الاتحادات الأوروبية.

وأضاف التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية أن”يويفا” لم يعلن رسميًا حتى الآن، عن مواعيد المباريات المتبقية، في دوري أبطال أوروبا، حتى التأكد من إقامة المباريات بطريقة آمنة.

وكان يوفنتوس، قد خسر لقاء الذهاب أمام فريق ليون، بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما في أواخر شهر فبراير الماضي في فرنسا.

وكانت شبكة سكاي سبورتس إيطاليا، قد أكدت الشهر الماضي أن الاتحاد الأوروبي، يقترح استكمال الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا 2019–2020، بداية من يوم 7 أغسطس حتى يوم 29 من الشهر نفسه، وهو اليوم المقترح لنهاية البطولة.

وأضافت سكاي أن “يويفا” يخطط لخوض باقي مباريات دوري الأبطال، بواقع مباراة كل 3 أيام.

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