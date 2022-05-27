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أبو الليف يتعرض لوعكة صحية بعد عرض مسرحية من بطولته

27 - مايو - 2022
نادر أبو الليف

نادر أبو الليف

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أثار المطرب الشعبي نادر أبو الليف، حالة من القلق بين صفوف محبيه، بعدما تعرّض خلال الساعات الماضية إلى أزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات الإسكندرية.

وحدث ذلك، بعد عرض مسرحية “عنبر 7” التي يشارك في بطولتها، ولكن على الفور، اكتشف شعوره بأزمة في التنفس تسببت في ضعف عضلة القلب عنده، وتم حجزه في الرعاية الصحية بالمستشفى.

وبعدها بساعات، خرج الطبيب المعالج له، وشارك جمهور أبو الليف، صورة تجمعهما، وطمأنهم بتعليق جاء فيه: “الكينغ كونغ بنفسه، حمداً لله على سلامتك يا فنان وإن شاء الله ترجع لنا بأغانيك الجميلة”.

ويحقق المطرب الشعبي نجاحاً كبيراً، من خلال دوره في مسرحية “عنبر 7″، التي تعرض على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهي كوميدية ساخرة اجتماعية.

ويشارك في بطولتها صبري عبد المنعم، ومحمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، من تأليف وإخراج هشام السيد.

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