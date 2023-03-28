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أبو: بطلت التدخين عشان ولادي

منذ 40 دقيقة
الفنان المصري ابو

الفنان المصري ابو

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تتميز البرامج الفنية الرمضانية بالكشف عن العديد من الامور الشخصية التي يطلقها الفنانين، في المقابلات التلفزيونية خلال الشهر الفضيل، بحيث حل المطرب أبو، ضيفاً على برنامج “طريق تالت”.

وقال “أبو”، إنه لديه طفلين، ويحاول دائماً تغيير عاداته الخاطئة من أجلهما، مثل التدخين حتى لا يكون مثل أعلى لهما في هذه العادة، موضحاً: “عيالنا هما اللي بيربونا وبحاول دائماً أقضي معاهم كواليتي تايم”.

وكشف “أبو”، عن الشخصية التاريخية التي أثرت في حياته كثيراً وهو “سيدنا علي”، ونصح المستمعين للقراءة عنه، موضحاً “ترك فيا أثر كبير”.

وأشار إلى أن تجارب الألم والتحدي تؤثر كثيراً في حياته خاصة بعدما مر بتجربتين مع الكسر و”الرقدة في السرير” لعدة أشهر ما يزيد من حكمته وتأمله.

وعن علاقته بالسوشيال ميديا، قال المطرب أبو:” كنت مبحبهاش في الأول بس دلوقتي بتابعها والشخص اللي بيهاجم غلبان جداً وممكن يكون حاسس بالحقد أو الغيرة والوهن.. ولما حد بيشتم بعمله بلوك”.

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