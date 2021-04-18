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“أبو شفيق أونلاين”… باكورة التعاون بين “صوت بيروت إنترناشونال” و mtv

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2021 1:30 صباحًا
الممثل وسام صباغ

الممثل وسام صباغ

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برنامج “أبو شفيق أونلاين”، سيكون باكورة التعاون بين “صوت بيروت إنترناشونال” و محطة mtv، فبعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج على منصة “صوت بيروت إنترناشونال” وBeirut city، أصبح بإمكان المشاهدين الآن متابعة “أبو شفيق” مع الإعلامي وسام صباغ عبرالـ mtv في ذات التوقيت.

ويطل “أبو شفيق” يومياً على المشاهدين عند الساعة ١١:١٥ ليلاً بتوقيت بيروت طيلة أيام شهر رمضان المبارك، حيث يستضيف كوكبة من النجوم، ويتلقى اتصالات المتابعين للإجابة عن اسئلته، ويقدم للرابحين جوائز نقدية، وفي نهاية الشهر الكريم سيجري سحب اسم من بين الرابحين لتكون بانتظاره جائزة كبيرة.

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