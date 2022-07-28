أتليتيكو مدريد يضم الظهير الأرجنتيني مولينا

أعلن أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الخميس، عن ضم المدافع الأرجنتيني ناويل مولينا، الذي يجيد اللعب في مراكز مختلفة، من أودينيزي لمدة خمس سنوات.

ولم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أنها تكلفت 20 مليون يورو (20.29 مليون دولار).

ويلعب مولينا (24 عاما) في الأساس بمركز الظهير الأيمن لكنه شارك كجناح وظهير مع أودينيزي في الموسم الماضي وسجل سبعة أهداف كما قدم تمريرتين حاسمتين بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال مولينا “أنا سعيد جدا بهذه الخطوة في مسيرتي وبأن أتليتيكو اهتم بي ومنحني فرصة لتحقيق حلمي باللعب هنا”.

وأضاف “من جانبي سأتحمل المسؤولية دائما وسأقدم التضحيات وكل شيء لهذا النادي”.

وأصبح مولينا ثالث صفقة لأتليتيكو استعدادا للموسم الجديد بعد ضم الجناح صمويل لينو ولاعب الوسط أكسل فيتسل، وسيعزز الخيارات الدفاعية لفريق المدرب دييجو سيميوني الذي فقد جهود كيران تريبيير عقب انتقاله إلى نيوكاسل يونايتد في يناير كانون الثاني الماضي.

وخاض مولينا 70 مباراة تقريبا بجميع المسابقات مع أودينيزي عقب انتقاله من فريق الشباب لبوكا جونيورز.

وساعده مستواه المتميز في خوض مباراته الدولية الأولى مع الأرجنتين في 2021 ويشمل رصيده الآن 16 مباراة دولية وساعد بلاده في التتويج بكأس كوبا أمريكا العام الماضي.

ويبدأ أتليتيكو، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، مشواره بالموسم الجديد بزيارة إلى خيتافي يوم 15 أغسطس آب.