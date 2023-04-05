أثرى مليارديرات العالم.. ماسك يتراجع ويفقد الصدارة!

حلّ رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو، وهو مؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون على قائمة أثرى أرياء العالم، بعد انتكاسة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وتراجعه للمركز الثاني.

وفقًا لقائمة المليارديرات في العالم السنوية التي تصدرها مجلة “فوربس“، وحتى تاريخ اللحظة بلغت ثروة الملياردير الفرنسي حوالي 229 مليار دولار، بينما تقدر ثروة ماسك البالغ من العمر 51 عامًا، بنحو 192 مليار دولار.

وكان الملياردير المثير للجدل قد اشترى في أكتوبر الماضي موقع “تويتر” مقابل 44 مليار دولار ، وقد جرى معظم تلك الصفقة من خلال بيع أسهم في شركة تسلا المختصة بالسيارات الكهربائية الفارهة.

وأوضحت “فوربس أن استحواذ ماسك على تويتر قد أدى إلى انخفاض قيمة أسهم شركة تسيلا بنحو 50 في المائة.

وفي خطوة أثارت الكثير من الاستغراب أقدم ماسك، مؤخرا، على تغيير شعار تويتر من الطائر الأزرق إلى كلب عملة دوج كوين الرقمية، معتبرا أنه بذلك قد نفذ وعدا كان قد قطعه على نفسه.

وأما أرنو ، 74 عامًا، الذي تمتلك شركته العائلية علامات تجارية فاخرة مثل Louis Vuitton و Christian Dior و Tiffany & Co، فقد قفز للمرة الأولى إلى صدارة قائمة أثرى أثرياء العالم بصافي ثروة قدرها 211 مليار دولار.

وكان الملياردير الفرنسي قد تمكن خلال العام الماضي من إضافة 53 مليار دولار إلى ثروته، وهو إنجاز تاريخي لم يسبق لثري أن حققه.

وجاءمؤسس عملاق التجارة الإلكترونية “أمازون”، جيف بيزوس، في المرتبة الثالثة بصافي ثروة 114 مليار دولار بعد خسارة 57 مليار دولار، وذلك عقب حدوث انخفاض في سعر أسهم شركته.

وانخفض عدد المليارديرات في القائمة بمقدار 28 إلى 2640، وهو ثاني انخفاض سنوي على التوالي.

وقال تشيس بيترسون ويثورن، كبير محرري شؤون الثروات في فوربس: “لقد كانت سنة أخرى نادرة بالنسبة لأغنى أغنياء الكوكب.. فحوالي نصف الموجودين في القائمة خسروا نسبا كبيرا من ثرواتهم مقارنة بالقائمة السابقة”.

وفيما قائمة بالعشرة الأوائل في قائمة أغنى أغنياء العالم:

1. برنارد أرنو وعائلته (229 مليار دولار)

2- إيلون ماسك (192 مليار دولار)

3- جيف بيزوس (127 مليار دولار)

4. لاري إليسون (118 مليار دولار)

5. بيل غيتس (109 مليار دولار)

6. وارن بافيت (107 مليار دولار)

7. مايكل بلومبرغ (94.5 مليار دولار)

8. كارلوس سليم حلو وعائلته (94 مليار دولار)

9- فرانسواز بيتنكور مايرز (91 مليار دولار)

10. ستيف بالمر (90 مليار دولار)