أثناء المباراة… وفاة لاعب كرة القدم الهندي ديسوزا عن عمر 26 عاماً

عن عمر ناهز 26 عاما، توفي لاعب كرة القدم الهندي، سكوت دي سوزا، إثر سكتة قلبية أثناء مباراة ودية مع أصدقائه في ملعب مدرسة سانت سيباستيان الثانوية في مدينة “دادار” يوم الخميس الماضي.

ووفق لموقع “Indian Express”، قالت الشرطة المحلية إن دي سوزا سقط على الأرض بعد أن شعر بضيق في التنفس، وتم نقله من قبل أصدقائه إلى مستشفى “هندوجا- Hinduja”، لكنه فارق الحياة قبل الوصول.

The police said that around 7.30 pm, Scott D’Souza collapsed and fell on the ground.@sagarajput24 reports: https://t.co/9acBBkmlov

— Express Mumbai (@ie_mumbai) October 30, 2020