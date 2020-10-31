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أثناء المباراة… وفاة لاعب كرة القدم الهندي ديسوزا عن عمر 26 عاماً

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2020 8:19 مساءً
وفاة لاعب كرة قدم هندي

وفاة لاعب كرة قدم هندي

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عن عمر ناهز 26 عاما، توفي لاعب كرة القدم الهندي، سكوت دي سوزا، إثر سكتة قلبية أثناء مباراة ودية مع أصدقائه في ملعب مدرسة سانت سيباستيان الثانوية في مدينة “دادار” يوم الخميس الماضي.

ووفق لموقع “Indian Express”، قالت الشرطة المحلية  إن دي سوزا سقط على الأرض بعد أن شعر بضيق في التنفس، وتم نقله من قبل أصدقائه إلى مستشفى “هندوجا- Hinduja”، لكنه فارق الحياة قبل الوصول.

وكان سكوت لاعبا بارزا في البلاد، ودافع عن ألوان العديد من أندية الدوري الهندي، أشهرها “آير إنديا”.

ومثل دي سوزا المنتخب الهندي في بطولة كرة القدم داخل القاعات عام 2017 في الصين.

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