أجب عن هذا السؤال لتربح إقامة في منزل النجم “شاروخان” لمدة يومين

يبدو أن جماهير نجم بوليوود “شاروخان” على موعد مع مسابقة مميزة ستسمح للفائز بالإقامة في منزل أشهر نجم في الهند والعالم، لتشكل هذه المسابقة واحدة من أقوى المسابقات على الإطلاق. ولكن ما هو السؤال الذي يجب أن تجيب عنه الجماهير للفوز بإقامة في منزل شاروخان في “دلهي”؟.

وفي التفاصيل، أطلق نجم بوليوود الهندي، شاروخان، مسابقة جديدة لجمهوره ومعجبيه، والتي ستكون جائزتها الدخول إلى منزله في دلهي.

ولم تقتصر جائزة المسابقة التي أعلن عنها شاروخان وزوجته المهندسة المعمارية، جوري خان، على دخول منزلهما فقط، بل والإقامة به لمدة يومين، بحسب برنامج “إنسايدر بالعربي”، المذاع على فضائية “دبي”.

وتقوم المسابقة على الإجابة عن سؤال واحد، وهو “ماذا يعني لك الترحيب بأذرع مفتوحة”، وهي الحركة التي اشتهر بها شاروخان في معظم أفلامه السينمائية.

وكان شاروخان احتفل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بعيد ميلاده الـ55، من أمام برج خليفة بإمارة دبي الخليجية، والتقط صورا بجواره الذي أُضيئ بصوره كتهنئة له.

وعلق خان على احتفاء برج خليفة به قائلا: “من الجميل أن أرى نفسي على أكبر وأطول شاشة في العالم، لقد قام صديقي محمد العبار بوضع صورتي على أكبر شاشة حتى قبل عرض فيلمي التالي، شكرا وأحبكم جميعا، أعجب أطفالي بشدة وأنا أحببته”.

ويعد شاروخان واحدا من أغنى الممثلين في العالم، وعرف طريق الشهرة من خلال مشاركته في فيلم “ديوانا” من إنتاج عام 1992 والذي حقق به نجاحا جماهيريا ملحوظا، كما أنه أحد ملاك فريق كولكاتا نايت رايدرز الهندي للكريكيت.