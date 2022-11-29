أجواء احتفالية كرنفالية غير مسبوقة... قطر تحولت إلى ساحة احتفالات ضخمة

تشهد دولة قطر المستضيفة لكأس العالم 2022 أجواء احتفالية كرنفالية غير مسبوقة في ظل وجود مئات الآلاف من الجماهير من مختلف البقاع على أرضها.

وقبيل انطلاق المونديال تحولت قطر إلى ساحة احتفالات ضخمة عبر رسومات معبرة وجداريات ومجسمات ضخمة ومؤثرات صوتية وضوئية تعرض صور أبرز نجوم وأعلام المنتخبات المشاركة في مونديال قطر، على جدران المباني والمؤسسات العامة والخاصة في مختلف أرجاء العاصمة الدوحة.

ومنذ انطلاق الحدث العالمي ترسم الجماهير التي توافدت على الدوحة صورا من الفرحة والبسمة واحتفالات صاخبة في الساحات والشوارع، خاصة في المناطق المحيطة بالملاعب والمخصصة لفعاليات الجماهير سواء على كورنيش الدوحة أو البدع أو نادي 974 الشاطئي أو منطقة رأس أبوفنطاس أو درب لوسيل وغيرها من المناطق الأخرى.

تزيين مختلف أرجاء قطر بمظاهر المونديال جاء عبر التنافس بين مختلف جهات الدولة، سواء كانت عامة أو خاصة، وكذلك من المواطنين والمقيمين، في إبراز جماليات مونديال قطر، وإظهار الدولة بصورة جميلة وفريدة من نوعها أمام زوار البلاد وجماهير كأس العالم، وهو ما تم توثيقه على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.ملاعب المونديال الثمانية والمناطق المحيطة بها تشهد احتفالات صاخبة للجماهير وأجواء احتفالية في ظل تجهيزاتها الضخمة لاستقبال الجماهير، ووضع مجسمات لكأس العالم وواجهات للإعلانات والملصقات والصور الخاصة بالمونديال، بالإضافة إلى العروض الفنية والموسيقية والفلكلورية التي تعبر عن مختلف الثقافات.

منطقة أبراج الدفنة كانت أكثر المناطق صخبا عبر أعمال التزيين المختلفة سواء البصرية أو الضوئية، فظهرت الأبراج التي يتجاوز ارتفاعها 200 متر، تغطيها ملصقات ضخمة لصور أبرز لاعبي المنتخبات الـ32 المشاركة في المونديال، بجانب عروض ضوئية تعرض أعلام وأسماء الدول المشاركة.

أبرز مناطق العاصمة الدوحة تحولت إلى كرنفالات ضخمة، فمؤسسة الحي الثقافي كتارا التي تتزين بجداريات احتفالية بالمونديال تشهد إقبالا من جماهير المونديال التي تفضل زيارة هذا المعلم السياحي والاستماع بالمسارح المفتوحة التي تقدم الموسيقي للزوار وسط الأعلام الضخمة للدول المشاركة التي تغطي كورنيش كتارا، بالإضافة المجسمات المختلفة التي تعبر عن كرة القدم، وأبرزها أكبر مجسم لحذاء رياضي في العالم.