أجور أبرز اللاعبين في كأس العالم قطر 2022.. من هو الأعلى أجراً؟

تمايزت أجور اللاعبين في البطولة الثانية والعشرين من كأس العالم والمقامة في قطر، وبينما يسعى الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق انتصار دولي للمرة الأخيرة، لمع اسم لاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي كلاعب كرة القدم الأعلى أجراً على هذا الكوكب.

وهو أمر ليس بالغريب أو المفاجئ، فهو من ساعد فرنسا على الفوز بالبطولة لأول مرة منذ عام ١٩٩٨، وتم اختياره كأفضل لاعب شاب في الحدث الذي استضافته روسيا قبل أربعة سنوات. ومن الوارد أن يكون كأس العالم قطر ٢٠٢٢ لحظة فارقة في مسيرة النجم الفرنسي البالغ من العمر ٢٣ عامًا، فتفوق مبابي قد يفتح الباب على مصراعيه أمام مرحلة أوسع من النجومية والشعبية، وربما يسجل اللاعب الشاب أرقاماً قياسياً جديدة في مستوى الأجور التي يتلقاها.

وسيكون كيليان امبابي شخصية الغلاف الأساسية في لعبة الفيديو الشهيرة فيفا 23 من EA Sports، ومن المرجح أيضاً أن يكون هو وجه كأس العالم ٢٠٢٢، وإذا نجح المنتخب الفرنسي في تحقيق ذلك، فسوف يرتفع اهتمام الشركات الكبرى برعاية المنتخب وكيليان مبابي على حد سواء.

وكان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قال في شهر مايو من العام الجاري بأنه “يتوقع وجود 5 مليارات مشاهد لبطولة 2022”. ونتيجة لذلك، تتدفق العلامات التجارية إلى كأس العالم، والمثال على ذلك نجاح مبابي الذي لم يعد مقتصراً على أرض الملعب، بل هو أصبح الآن أحد أنجح نجوم كرة القدم على الصعيد المالي، إذ بحسب تقديرات مجلة فوربس سيحصل مبابي على 128 مليون دولار لموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بدون حساب الضرائب ورسوم شركات الإدارة والوساطة.

وبفضل تمديد العقد لمدة ثلاث سنوات مع باريس سان جيرمان، سيتقاضى ١١٠ ملايين دولار وحصة من مكافأة توقيعه هذا الموسم، علاوة على ما يقدر بـ ١٨ مليون دولار يكسبها مبابي بشكل سنوي من الرعايات، بما في ذلك صفقاته مع شركات كبيرة مثل نايك Nike وديور Dior وهبلوت Hublot وأوكلي Oakley و EA Sports وغيرها، لكن طموح مبابي الحالي مركز على إضافة فوز ثان بكأس العالم إلى سيرته الذاتية، خصوصاً مع وجود اثنين من أكبر وألمع نجوم اللعبة اللذين ينافسونه على نفس الكأس، وهما ميسي البالغ من العمر ٣٥ سنة، ورونالدو البالغ ٣٨ سنة، حيث ستكون كأس العالم ٢٠٢٢ آخر كأس يشاركون فيه. حيث يعتبر الثنائي أقوى لاعبي كرة القدم في العالم وحققا انتصارات كبرى، لكن مجد كأس العالم استعصى عليهم.

وعلى الرغم من تصدر إمبابي للأجور في الملاعب، إلا أن رونالدو هو لاعب كرة القدم الأعلى ربحًا خارج الملعب برعايات تصل إلى ٦٠ مليون دولار وفق تقديرات مجلة فوربس الأمريكية، وكان قد وافق في الأشهر الماضية على شراكة حصرية متعددة السنوات مع منصة العملات الرقمية الشهيرة بينانس Binance. وأطلق أول مجموعة NFT الأسبوع الماضي. وهو أيضاً أول شخص في التاريخ يتجاوز حاجز النصف مليار متابع عل إنستجرام.

ومن بين النجوم الخمسة الأعلى أجراً الذين يلعبون في قطر، نجمان آخران متقدمان في السن هما نيمار جونيور والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وعلى الرغم من أنه يبلغ من العمر ٣٠ عامًا فقط إلا أن اللاعب البرازيلي نيمار لمح بشكل علني إلى أن كأس العالم قطر ٢٠٢٢ قد تكون آخر نهائيات له، وهو لديه فرصة حقيقية للوصول إلى الكأس.

أجور أبرز اللاعبين في كأس العالم قطر ٢٠٢٢

اللاعب الأول | كيليان مبابي

العمر ٢٣ عام، لاعب فرنسي، الأجور في الملعب ١١٠ مليون دولار، الرعايات والشراكات ١٨ مليون دولار.

اللاعب الثاني | ليونيل ميسي

العمر ٣٥ عام، لاعب أرجنتيني، الأجور في الملعب ٦٥مليون دولار، الرعايات والشراكات ٥٥ مليون دولار.

اللاعب الثالث | كرستيانو رونالدو

العمر ٣٧ عام، لاعب برتغالي، الأجور في الملعب ٤٠ مليون دولار، الرعايات والشراكات ٦٠ مليون دولار.

اللاعب الرابع | نيمار جونيور

العمر ٢٣ عام، لاعب برازيلي، الأجور في الملعب 55 مليون دولار، الرعايات والشراكات ٣٢ مليون دولار.

اللاعب الخامس | روبرت ليفاندوفسكي

العمر ٣٤ عام، لاعب بولندي، الأجور في الملعب 27 مليون دولار، الرعايات والشراكات 8 مليون دولار.