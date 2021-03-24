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أحدث صورة جريئة لكارين رزق الله تحدث صدمة عبر مواقع التواصل

منذ ساعتين
آخر تحديث: 24 - مارس - 2021 8:05 مساءً
كارين رزق الله

كارين رزق الله

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أثارت صورة لكارين رزق الله جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت منشور عبر تطبيق إنستغرام.

“صورة جريئة لكارين رزق الله”، بهذه العبارة وصفت بعض الصفحات الالكترونية أحدث منشور للممثلة كارين رزق الله على حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام.

وأطلّت كارين رزق الله في صورتها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وهي ترتدي معطفاً على كتفيها، ولا يظهر للعين المجرّدة أي قطعة ملابس أخرى تحتها، الأمر الّذي دفع البعض الى التساؤل “هل اكتفت بارتداء معطف على كتفيها؟” على طريقة عارضات الأزياء الأجنبيات.

وعلّقت كارين رزق الله على صورتها بالقول: ” نحن البشر ننتظر دائمًا شيئًا… أو شخصًا ما”.

 

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