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أحلام تحظر متابعاً بسبب ألبومها الجديد

منذ 42 دقيقة
أحلام

أحلام

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أحدثت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ردها على متابع، نشر معلومة خاطئة عن ألبومها المنتظر.

وردت أحلام على المتابع الذي قال في تغريدة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “تم تأجيل ألبوم السيدة الأولى إلى موعد آخر، بسبب خارج عن إرادة الفنانة”.

وقالت أحلام في ردها: “قبل ما أسوي لك بلوك بس أحب أعرف كيف ما شاء الله عليك عرفت هذه المعلومة، عيني عليك باردة يالله حبيبي.. أنت السادس اليوم”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي أحلام مع ردها، معربين عن تطلعهم لطرح ألبومها الجديد، كما أبدوا استغرابهم من نشر معلومات مغلوطة حوله.

وأنهت أحلام استعداداتها لألبومها الجديد الذي يضم 5 أغانٍ، من ألحان طلال، وكتبت في تغريدة سابقة: “انتهيت من تسجيل وتصوير ألبومي الجديد وهو يتكون من 5 أعمال رائعة”.

    المصدر :
  • وكالات

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