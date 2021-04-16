أحلام توجه رسالة إلى شريهان… ماذا قالت لها؟

وجهت المطربة الإماراتية، أحلام، رسالة إلى الفنانة المصرية شريهان، بعد ظهورها مجددا بأحد الإعلانات في شهر رمضان الكريم.

وكتبت أحلام، على حسابها الرسمي عبر “تويتر”، “‏عندما تعود ‎شريهان، يعود الفن المعتق بالذهب”.

وتابعت “هكذا هي دائما شريهانتنا الثمينة.. كل الحب لك يا عظيمة يا ملكة”.

عندما تعود #شريهان يعود الفن المعتق بالذهب هكذا هي دائماً شيريهنتنا الثمينه ❤️كل الحب لك يا عظيمه يا ملكه 👑 pic.twitter.com/6PX6Hs7HOq — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) April 15, 2021

وظهرت شريهان في إعلان فودافون رمضان 2012 وهي تؤدي حركات استعراضية وتغني عن تجاوزها الانكسارات والتمسك بالأول.

وأكد الكثيرون أن مجرد ظهور شريهان أعاد لهم ذكريات رمضانية قديمة، حيث قامت الفنانة لسنوات عديدة في السابق ببطولة فوزاير رمضان.

​واشتهرت شريهان بتقديم فوازير شهر رمضان، وكذلك ببطولتها لعدة مسرحيات ناجحة مثل “سك على بناتك” و”علشان خاطر عيونك” وأفلام “كريستال” و”عرق البلح” و”جبر الخواطر”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.