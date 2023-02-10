أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري يلغيان متابعة بعضهما

بعد مرور أكثر من أسبوع على التصريح الذي نفت من خلاله خبر عودتها إلى طليقها أحمد أبو هشيمة، قامت الممثلة المصرية ياسمين صبري ورجل الأعمال المصري أبو هشيمة بإلغاء متابعة كل واحد الآخر مجددًا على السوشال ميديا.

وكانت ياسمين علقت على أنباء عودتها لعصمة زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، التي تجددت بعد نشر عدة صور لها من على متن طائرتها الخاصة المتجهة إلى حفلة توزيع جوائز Joy Awards، تظهر يدها وكأنها ترتدي خاتم زواج، حيث قالت في تصريحات صحافية، على هامش حفلة توزيع جوائز Joy Awards : “خواتمي كتير الحمد لله… لكن ده مش خاتم زواج”.

وأكدت أنها لن تتزوج في السر أبدًا، مضيفةً: “لو في حاجة أنا هعلنها زي ما أعلنت الزواج والطلاق، عمري ما أتزوج والموضوع يكون في السر”.