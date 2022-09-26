أحمد أمين لصوت بيروت إنترناشونال: لم أتوقع أن أنال جائزة أحسن ممثل

بدأ أحمد أمين مسيرته المهنية عبر فيديوهات نشرها على موقع يوتيوب وكان يقدم فيها اسكتشات كوميدية وقد أنتشرت جدا حتى وصل ليقدم برامج تلفزيونية وبعدها دخل مجال التمثيل وشارك في عدد من الأعمال الدرامية وآخرها مسلسل ” جزيرة غمام” التي نال عنه قبل أيام جائزة أحسن ممثل عن دوره في هذا العمل من مهرحان الدراما الذي أقيم في القاهرة وعن هذه الجائزة قال أحمد أمين ل ” صوت بيروت إنترناشونال” أنا سعيد حدا بهذا التقدير خاصة أنني كنت أحلم بالجلوس مع الممثلين وها أنا أنال جائزة أحسن ممثل أشكر الله أولا وكل من أتاح لي المشاركة في مسلسل ” جزيرة غمام”.

وعن تفاصيل دوره قال: “منذ قراءة شخصية «عرفات» لأول مرة، لفت نظري منطقه وصدقه وتفاصيله التي تدعو إلى المحبة والجانب الروحاني النقي. فبحثت عنه في أشخاص وقراءات عدة حتى قدمته بهذا الشكل، والحمد لله أنه نال إعجاب الجمهور”.

ويضيف “كان الاستعداد للشخصية عبر لقاءات عدّة مع المخرج والمؤلف، كما هي العادة في تحضير أي شخصية درامية جديدة، ولقاءات مع بعض الناس الذين قابلوا في حياتهم أشخاصاً مثل عرفات، إضافة إلى التدرّب على اللهجة الصعيدية. وهل أثّر عرفات في قناعاته الحقيقية أكد قائلا “طبعاً، تترك الشخصيات بعض الأثر. أحاول أن أستفيد من الشخصيات بشكل إيجابي، وأحافظ على قناعة أو حتى عادة من كل شخصية.

فأخذت من رفعت إسماعيل كتابته لمذكراته وتفكيره المنظم، وأنا أكتب مذكراتي منذ انتهائي من تصوير «ما وراء الطبيعة» إلى اليوم. وأحاول أن آخذ من عرفات السعي وراء الرضا والسلام النفسي واحترام هذه المبادئ، وهو ما أحببته في “عرفات”. وعن إتقانه اللهجة الصعيدية أشار أنها لهجة جميلة “أحببتها جداً، واستمتعت بالتدرب عليها بمساعدة الأستاذ عبد النبي الهواري مصحح اللهجة، الذي أخبرني أنني وصلت إلى نتيجة جيدة في وقت لا بأس به.وهل يفضل البطولة الجماعية على المطلقة فقال “لا أظن في الفن فرقاً بين عمل جماعي أو بطولة. فمثلاً لا أرى مسلسل «ما وراء الطبيعة» بطولة مطلقة، فهو عمل مليء بالممثلين المهمين، وكنت واحداً من بينهم. ففي رأيي هناك حدوتة حلوة بشخصيات جيدة تُحكى وتُقدم بشكل جيد. وفي تاريخ الفن حدث كثيراً أن يكون الفائز الوحيد من العمل صاحب دور صغير أو حتى مشهد واحد، والعكس صحيح. وكيف ينظر إلى نجاح الممثلة رحمة أحمد فرج التي عملت معه في بدايتها قبل أن تشارك في مسلسل ” الكبير أوي” مع أحمد مكب فأوضح أنه سعيد جداً بنجاح رحمة في «الكبير أوي»، وأتمنى لها ولكل شباب «أمين وشركاه» من أصحاب الموهبة الحقيقية النجاح والتوفيق في اختياراتهم، والحفاظ على الصدق والإخلاص في العمل مهما كلفهم الأمر. ومتى سنراه في السينما قال “هناك مشاريع عدة في خطواتها الأولى، ربما يرى أحدها النور قريباً، الله أعلم.