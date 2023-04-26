أحمد السقا لصوت بيروت إنترناشونال: أطهرت الإرهابي بشكل واقعي في " حرب"

أحمد السقا نجم مصري كبير قدم العديد من الأفلام السينمائية التي علمت في سينما الاكشن. كما قدم العديد من الأعمال الدرامية وآخرها ” حرب” الذي عرض في شهر رمضان المنصرم وعنه قال لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: “الإرهابي “عثمان” أو “الظافر” يظهر بشكل واقعي دون الصورة النمطية التي اعتدنا عليها الحقيقة أنني شاهدت من قبل أعمالًا فنية يظهر بها إرهابيون، ولكن – ولا أقصد التنظير- وجدت أن هناك عوامل مشتركة بينهم، تتمثل في أن ملامحهم قبيحة ووجوههم عابسة وأصحاب لُحى طويلة، وكأنهم يشبهون الكفار في أفلامنا القديمة، لذا جلست مع المخرج وقلت له إنني سوف أجسد شخصية الإرهابي ولكن بطريقتي ليظهر عاديًا دون هذه الكليشهات المكررة.

ومع بدء تصوير مشاهدي علمت كيف سأجسد الشخصية، وشعرت بأنني أتلبسها على الفور، وجسدتها بطبقة صوت مختلفة لدرجة أنها تلازمني حتى الآن ولا أعرف كيفية الخروج منها، وعندما أقابل أحدًا حاليًا ويقول لي “أنا أكرهك” أشعر بسعادة لأن هذا دليل النجاح.

ويضيف: “لم أخطط لذلك، لكنني ركزت على تجسيد شخصية مواطن عادي لديه فكر وعقيدة وليس لديه قلب ومشاعر، وطريقة تفكيره تفسر كل أفعاله، على الرغم من أنها غير منطقية وليس لها محل من الإعراب، لكن في النهاية لديه سبب وظهر جزء منه عندما قتل الفنان محمود البزاوي خلال الأحداث. وحرصت على أن تكون هناك “لزمة للشخصية”، أي فعل أو قول متكرر، وهنا يرتكب “الظافر” الجريمة أو الكارثة ثم يمسك بسبحته ليردد الأذكار، في تصرف متناقض تمامًا، وهذه “اللزمة” جاءتني فكرتها في أول يوم تصوير ووجدت أنها مناسبة وتضيف للشخصية.

وعندما عُرض عليّ السيناريو وقرأت الحلقات الأولى منه أدركت أنني أمام عمل مهم للغاية، يساهم في تشكيل وعي الجمهور بطريقة صحيحة، ويحاول تصحيح المفاهيم الخاطئة، خصوصًا أنه عمل متكامل كتبه السيناريست هاني سرحان وأخرجه أحمد نادر جلال، والمسلسل عبارة عن ألعاب ذهنية بين ضابط – جسد دوره محمد فراج- وإرهابي، ويرتكب الأخير كارثة في كل حلقة.

ومن ضمن مميزات المسلسل أنه واقعي للغاية، لأنه يوضح أن هناك قضية يتم حلها سريعًا وأخرى تستغرق شهورًا، خصوصًا أن “الظافر” يقتل أي شخص يتعرف على وجهه، وبالتالي تطول مدة البحث عنه.

وعن تلقيه تهاني كثيرة من زملائه في الوسط الفني قال”كل زملائي بلا استثناء هنأوني، والذي لم يكلمني بشكل مباشر بعث لي رسالة، ومن الجمل التي أعجبتني للغاية ما قالته لي الفنانة ريم مصطفى إذ أخبرتني بأن الدور جعلها أكثر جرأة للذهاب إلى هذه المنطقة من الأدوار.

وعن ظهوره ضيف شرف في مسلسل ” الكبير أوي” بؤكد أن أي شخص من زملائي يحتاجني للظهور ضيف شرف لا أرفض طلبه، وطالما ظهوري يفيده لن أتأخر عليه، كما أنني شعرت بالسعادة في العمل وكانت مشاهد كوميدية والكواليس ممتعة مع المخرج أحمد الجندي والفنان أحمد مكي والفنان خفيف الظل حاتم صلاح.