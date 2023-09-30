أحمد السقا يبدأ تصوير فيلم "تلج أحمر"

أعلن أحمد السقا، مؤخراً عن بدء تصوير فيلم “تلج أحمر”، وقال منتج الفيلم في تصريحات صحفية له أن بداية التصوير ستكون في روسيا والعمل تدور أحداثه في إطار أكشن، ويجسد السقا شخصية طيار مدني اسمه طارق.

الفيلم من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدى، وفى نفس الوقت ينتظر السقا عرض فيلم السرب، الذي يُعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة، ومن المقرر عرضه فى السينمات قريباً، ويشارك فى بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

ويفتح أحمد السقا سوقاً جديداً للأعمال الفنية المصرية والعربية خلال نافذة عرض عالمية مثل أمازون لم تكن متواجدة فى السوق المصرى والعربى خلال السنوات الماضية، ومع عرض مسلسل “جولة أخيرة” على المنصة سيكون هناك مجالاً لعرض أعمال لنجوم مصريين وعرب خلال الفترة المقبلة.

ومسلسل “جولة أخيرة” من إخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلاً من: أشرف عبد الباقى، وضيفة الشرف حنان مطاوع.

ويظهر أحمد السقا خلال أحداث مسلسل “جولة أخيرة” بشخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلماً يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.