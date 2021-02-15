أحمد الفيشاوي يهاجم محمد رمضان بأغنية "نمبر 2"

بالتزامن مع عيد الحب، طرح الفنان المصري أحمد الفيشاوي،الأحد، أغنيته المنتظرة “نمبر 2″، والتي يهاجم فيها نظيره، محمد رمضان.

ويقول الفيشاوي في أغنيته الراب: “تاني واحد الناس عايزاه، أرقام والحمد لله، بيقولوا إني مختلف وفي هذا نحن نختلف، اللي يمشي ع الرصيف بعد الخريف بنص كم بعد التكييف كان لازم يجيله برد شديد، كان لازم يلبس نمبر 2، بس انتوا اللي سربعتهوه كان لازم تستعجلوه”.

وتابع أحمد الفيشاوي في الأغنية مهاجما محمد رمضان: “اللي يمشي في الخفيف يخسر قليل وقت البعزقة، ومش هتفرق توك توك من سيارة “فيراري” في الكلكسة، أنا تنك يا عديم الذوق”.

وأضاف في هجومه على رمضان: “انزلي دور ملاكمة، تجيلي في المايكروفون أنا صوت كروان”.

ووجه أحمد الفيشاوي شكرا لوالده الراحل، الفنان فاروق الفيشاوي، ووالدته الفنانة سمية الألفي، وكذلك الفنان الكوميدي، سمير غانم.

وكان أحمد الفيشاوي شدد خلال استضافته في البرنامج الإذاعي “أسرار النجوم”، المذاع عبر أثير “نجوم إف إم” المصرية الخميس الماضي أنه “لا شيء اسمه بني آدم “نمبر وان” طوال الحياة، كما يلقب محمد رمضان نفسه، وذلك لأن الإنسان لا يظل في القمة طوال الوقت، ودائما ما يتعرض لانتصارات وهزائم، وهو ما يسمى بـ”تجارب الحياة”.

وأضاف أحمد الفيشاوي أن محمد رمضان لم يعتذر له عن الإساءة له، وأنه قدم أغنية يردد فيها كلمات مثل “أديك بالبانص” و”أنا بعمل أول مليار كنت قاعد جنب أمك على الكنبة”.

ورد الفيشاوي على هجوم رمضان عليه قائلا: “طبيعي أن يقول هذا لأننا كنا حققنا مليارات كثيرة قبله، وأنا أشعر بالضيق وشعرت أن الموضوع أصبح بزيادة، ولا أريد أن أترك ضغينة في قلبي، وسأرد عليه في أغنية “نمبر 2″، ولو لم أكن مطرب راب كنت سأتجاهل الموضوع مثل زملائي”.

وتابع أن أغنيته “نمبر 2” بها شق مزاح، وشق جاد يطالب فيه محمد رمضان بالامتناع عن أداء أغاني الراب، والاكتفاء بالتمثيل أو الرقص.