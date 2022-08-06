السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
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أحمد حلمي يكشف عن التحضير لجزء ثاني من فيلم " كده رضا"

منذ 9 دقائق
بوستر فيلم "كده رضا"

بوستر فيلم "كده رضا"

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بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم كده رضا في السنوات الماضية، كشف النجم أحمد حلمى، عن تحضيره الجزء الثانى من فيلم “كده رضا”، وأن سيناريو الفيلم في مرحلة الكتابة، وقد كتب أحد متابعي أحمد حلمى، تعليق على إنستغرام يقول له: “حلمى ما تعمل جزء تانى من فيلم كده رضا”، ليرد عليه أحمد حلمى قائلاً: “هيحصل ناس كتير جدًا سألونى وهنلبى رغباتهم أكيد الفيلم بيتكتب دلوقتى”.

وآخر أعمال النجم أحمد حلمى، فيلم “واحد تانى” ومن بطوله روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى، ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

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