أحمد حلمي يوجه رسالة لـ منى زكي ويشعل مواقع التواصل

أثار الفنان المصري، أحمد حلمي، تفاعلا واسعا بين متابعيه على “إنستغرام” بسبب رسالته إلى زوجته الفنانة منى زكي، اليوم الثلاثاء، على موقع الصور والفيديوهات الشهير.

وبمناسبة يوم المرأة العالمي، شارك أحمد حلمي صورتين له مع كل من والدته وزوجته، وأرفقهما بالتعليق: “الثامن من مارس هو يوم المرأة العالمي. لو كان بيدي لسطرته في كتب التاريخ. فهي اللون المكمل لكل صورة فيعطيها المعنى، هي الكنز الذي نجده في المحنة، هي الضحكة المكمله لكل فرحة، هي الضوء اللامع في أي عتمة. هي الذراع وهي العضد، شجّعوهن، فلنكن سنداً لهن فلولاهم لما كنا، فهنّ السبب في وجودنا فخرجنا من أرحامهن”.

وقال حلمي لوالدته: “شكراً يا أمي على ما أعطيتني إياه من سنين عمرك حتى أصبحت رجلاً يحترم كل امرأة و يقدرها”.

بينما وجه الممثل المصري رسالة إلى زوجته مني زكي: “شكرا لشريكتي في الحياة على وجودك في كل لحظة معي كتفٍ بكتف، فكنتِ دائماً نِعمَ الحبيبة والزوجة والصديقة ونِعمَ الأم. شجّعوهن فلولاهنّ لما كنا”.

وحظيت رسالة أحمد حلمي لوالدته وزوجته بإعجاب متابعيه على “إنستغرام”، إذ علق أحدهم له: “كلام رائع وجميل كتبته في حق المرأة بحبك أوي يا حلمي”، وكتبت متابعة أخرى: “كل عام ونساء بيتك بألف خير ويحفظكم لبعض”.

وفي 8 مارس/ أذار من كل العالم، يحتفل العالم، باليوم العالمي للمرأة، ويمثل هذا اليوم تقديرا لدور المرأة في مختلف نواحي الحياة، ويتناول الإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء.

ويرجع تاريخ الاحتفال بهذا اليوم إلى عام 1956 حينما خرجت آلاف النساء في مدينة نيويورك للاحتجاج على ظروف العمل القاسية، التي يتعرضن لها.

ورغم تدخل الشرطة لتفريق المتظاهرين، إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسؤولين عن السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية.

وفي 8 مارس/ آذار 1908 عادت المظاهرات مجددا، حيث خرجت مجموعات من النساء العاملات، في شوارع مدينة نيويورك، وكانت المظاهرات مختلفة، وقمن بالتظاهر بقطع من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية.