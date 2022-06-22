أحمد زاهر لصوت بيروت إنترناشونال: لا زلت أعتبر نفسي هاويا في الفن

أحمد زاهر ممثل معجون بالموهبة وهو يذوب في كل الشخصيات التي يقدمها. قبل أسابيع عرض له مسلسل مؤلف من خمسة عشر حلقة بعنوان “سوشيال” لاقى نجاح كبير وعن دوره في هذا العمل يقول أحمد زاهر لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: “خضت من خلال هذا العمل البطولة المطلقة للمرة الأولى في عالم الدراما”.

ومسلسل “سوشيال” مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، عن مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي وعمليات التجسس والنصب التي تتم من خلالها.

وشاركني البطولة ميرنا نور الدين وفرح الزاهد وجيهان خليل، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويضيف “إعجابي بموضوع المسلسل، إنّ “مواقع التواصل باتت جزءاً أساسياً في حياة المواطن، ولها تأثير غير محدود على المجتمعات. والمؤلف محمد جلال، تناول أزمة مواقع التواصل في المسلسل بشكلٍ عميق ومثير وجذاب”.

وأوضح أنّ العمل “يرصد كل ما يدور في أذهان الجميع من مختلف الأعمار عن هذه المواقع التي اقتحمت حياتنا، ونتعامل معها بشكلٍ يومي”.

وشدد زاهر، على اهتمامه الشديد بهذه القضية، إذ سبق وقدّم حكاية درامية بعنوان “كدبة كبيرة”، تناولت مخاطر “السوشيال ميديا” أيضاً.

ويتابع “جسدت ، في مسلسل “سوشيال”، شخصية صحافي بقسم الحوادث يدعى “شهاب الدريني”، موضحاً أنّ “الشخصية بها تحولات وتفاصيل كثيرة من خلال علاقاته بالمدونين والشخصيات المختلفة الموجودة داخل هذا العالم”والحمد الله أن النجاح كان حليفنا

وعن غيابه عن موسم رمضان الماضي أشار زاهر إلى أن أسباب عدم مشاركته في موسم دراما رمضان ، يعود لانشغاله بتصوير مسلسل “سوشيال” وفيلم “فارس”، إضافة إلى رغبته في تقديم أدوار غير تقليدية.

وقال: “لن أشارك في عمل غير متكامل فنياً ويعرض بشكلٍ ممتع، فلا أريد أن أخذل جمهوري لأنه ثروتي الحقيقية”. وقال إنه لم يتخوف من عرض “سوشيال”، خارج موسم رمضان، إذ لديه قناعة بأن العمل الجيد يجذب الجمهور في أي وقت، مستشهداً بتجربته في مسلسل “لؤلؤ”، كما أن المنصات الإلكترونية أتاحت فرص مشاهدة متميزة وساعدت في دعم العملية الفنية.

وأكد أنه لا يسعى للبطولة المطلقة أبداً، مبرراً ذلك بأنّ “الفن بالنسبة لي هواية، لذلك أحرص على تقديم العمل المتكامل والدور الذي يحمل تحدياً فنياً لي، أما اسمي على التتر والأفيش رغم أهميتهما فإن الجمهور في النهاية يتذكر مضمون الشخصية فقط”.

هذا وتطرق أحمد زاهر، إلى بطولته المطلقة الأولى في السينما، من خلال فيلم “فارس”، والذي ما زال يعرض في صالات السينما وأوضح أنه يجسد شخصية “فارس” الذي ينتمي إلى الأسر الفقيرة، إلا أنه يدخل في صراعات مع إحدى الشخصيات الكبرى لتنقلب حياته رأساً على عقب، فالعمل تدور أحداثه في إطار من الأكشن.

وأبدى حماسته الشديد لهذا الفيلم، لكونه يجمعه بعدد كبير من الممثلين، وأبرزهم حسين فهمي وصلاح عبد الله، واصفاً هذا المشروع بأنه “تجربة مثيرة وتحدٍّ كبير”.