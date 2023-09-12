أحمد سعد يوجه رسالة لجمهوره بعد الهجوم الذي طاله

يحرص الفنان أحمد سعد، خلال الفترة الأخيرة، على توجيه رسائل لجمهوره، يؤكد خلالها على أهميتهم في حياته الفنية، ودورهم في نجاحها، وذلك بعد الهجوم الذي يتعرض له بصورة مستمرة عقب انفصاله عن زوجته مصممة الأزياء علياء البسيوني.

سعد، نشر عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام” مجموعة من الصور من حفلاته الأخيرة، كشفت عن تفاعل الجماهير معه، موجهاً لهم رسالة أكد فيها أنهم سبب حبه للحياة، وعلى الرغم من ذلك توالت التعليقات السلبية تسيطر على حديث مُتابعيه، إذ طالبوه بتوجيه هذا الاهتمام لأسرته وابنته المريضة التي انفصل عن والدتها دون مراعاة لأزمتها الصحية.

من بين التعليقات التي تلقّاها المطرب المصري: “من الأولى أن تهتم بأسرتك ثم تهتم بالجمهور وحفلاتك الغنائية”، فيما قال آخر: “مع احترامي الكامل لك لكن تفضيلك للجمهور والفن على حساب أفراد أسرتك أسقطك من نظري”.

المطرب المصري، كان قد أثار الشكوك خلال الأيام الماضية حول عودته لطليقته مصممة الأزياء علياء البسيوني، بعدما شارك متابعيه عبر “إنستغرام” بمقطع فيديو من حفلته ببورسعيد، ظهرت فيه طليقته، وهي تشجعه وتقف في الصفوف الأولى مع الجماهير.

وألمحت تعليقات متابعيه إلى إنهاء أزمتهما، فيما هنأهما رواد مواد مواقع التواصل، على العودة، لكن علياء البسيوني، رفضت توضيح حقيقة الأمر، وفضّلت الصمت حيال الجدل المثار حولهما.

ويُذكر أنّ سعد، كان قد انفصل عن زوجته، في نهاية شهر آب (أغسطس)، إذ فاجأت الأخيرة متابعيها بكتابة منشور عبر خاصية القصص المصورة بموقع “إنستغرام”، أوضحت فيه أن الانفصال تم بناءً على رغبة منه، في الوقت الذي كانت تحاول فيه الحفاظ على استقرار أسرتهما على الرغم من المشكلات التي تعرضت لها، وتبيّن أن الحادث الذي تعرضت له ابنته الرضيع مريم، وراء الانفصال، إذ أصر على استكمال جولاته الغنائية على الرغم من عمله بإصابة ابنته بكسور في عظام الحوض.