بينما يحتفل النجم “أحمد عز” بميلاده الـ 49..زينة ترفع دعوى قضائية لزيادة النفقة

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احتفل الفنان المصري أحمد عز، بعيد ميلاده في نهاية عرض مسرحيته “علاء الدين” في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة 24 تموز.

و حضر العرض الفنان شريف منير، الذي صعد إلى المسرح وشكر أحمد عز والمنتج والمخرج مجدي الهواري، بحسب مقاطع مصورة شاركها الأخير عبر حسابه على موقع “إنستغرام” السبت.

ومن جانبه أثنى منير على جهود أسرة المسرحية من تمثيل وإخراج وتصميم ملابس لإخراج العرض المسرحي بهذه الصورة المتميزة.

وفي نهاية كلمة شريف منير، أحضر فريق عمل المسرحية كعكة للاحتفال بعيد ميلاد أحمد عز الذي يوافق 23 تموز.

وفي حين ينشغل عز بأعماله الفنية، تواصل الفنانة زينة سلسلة القضايا التي تلاحق بها الفنان أحمد عز حيث تنظر لجنة تسوية المنازعات في محكمة الأسرة بمدينة نصر صباح اليوم الأحد جلسة للدعاوى الجديدة التي اقامتها زينة يوم ١٩ تموز الجاري والتي تطالب فيها بأجر حضانة وسكن للطفلين وخادمة.

ويتزامن توقيت رفع دعاوى زينة الجديدة ضد عز مع إنهيار الحالة الصحية لشقيقتها نسرين كما اشيع مؤخرا عقب فشلها في إيجاد حل للحكم الصادر بحبسها الاعتداء علي عز بأحد فنادق العلمين خاصة مع اقتراب موعد جلسة الحكم علي الإستئناف المقدم منها وشقيقها حول قرار محكمة جنح مستأنف العلمين بحبسهما وتغريمهما حيث تم تأجيل جلسة الحكم ليوم ٢٧ أغسطس القادم.