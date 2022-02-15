الثلاثاء 14 رجب 1443 ﻫ - 15 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أحمد فلوكس… لإلهام شاهين “ماتتكلميش تاني في الكلام ده”

منذ 4 دقائق
الهام شاهين واحمد فلوكس

الهام شاهين واحمد فلوكس

A A A
طباعة المقال

انتقد الفنان المصري أحمد فلوكس، تصريحات الفنانة إلهام شاهين، بشأن القبلات في الأفلام، طالباً منها عدم الحديث عن هذه الأمور مجددا.
وحسب موقع “العين”، كانت إلهام شاهين، قد انتقدت في تصريح لها من يرى أن القبلات في الأفلام شيء منافٍ للأخلاق.
وقالت إن “المجتمع كان زمان مختلف ويتقبل القبلات في الأفلام، والمجتمع حاليا أصبح غريبا”، على حد تعبيرها.
وتعليقا على ذلك، وجه أحمد فلوكس رسالة عبر حسابه بـ”فيسبوك”، لشاهين قائلا: “بعيداً عن معزتك ممكن أستأذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده
وأضاف “البوسة بتعتبر حاليا منافيه للآداب، أومال إمتى يا فندم نعتبر الشيء منافيا للآداب (…)”.
وتابع “الشاشة دي بتربي أجيال وبتشكل وجدانا، سامحيني أنا بحبك بس مابقتش قادر أستحمل”.
وواصل قائلا “يا جماعة الشيطان نفسه مش مصدق اللي إحنا كبشر بنعمله وبيستغفر ربنا، الأفلام بقت مرجعية والنوافل بقت مهرجانات والزكاة بقت نقطة والحج بقي تشكيل”.
وأتم “آسف جدا. مش عاوز أسمع كلمة حرية الفن وحرية التعبير … كفاية حريات”.

    المزيد من منوعات

    الناشط ريات يثير الجدل بخبر وفاته
    أنباء متداولة عن وفاة الناشط السعودي ريان جيلر تثير الجدل
    محمد صلاح وساديو مانيه
    كلوب يكشف عن ميزة مشتركة بين محمد صلاح وماني
    جمجمة- تعبيرية
    فيديو وصور.. جمجمة تثير التكهنات بسبب احتوائها على مادة غريبة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تحليل الحمض النووي - صورة تعبيرية
    فيديو.. عائلة تخضع لفحص DNA وتواجه حقيقة صادمة!
    المطلوب للعدالة سليم عياش
    مكافأة مالية لمن يملك معلومات عن سليم عياش المتورّط في اغتيال الشهيد رفيق الحريري
    طعن سائق سيارة (تعبيرية)
    حادثة مرعبة.. مشرّد ينقض على امرأة دعته للاستحمام في منزلها