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أحمد مكي يتقدم ببلاغ ضد "مول تجاري" شهير.. اليكم السبب

منذ 15 دقيقة
احمد مكي

احمد مكي

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تقدم وكيل الفنان المصري أحمد مكي ببلاغ ضد “مول تجاري” شهير في منطقة الشيخ زايد، يتهمه بالاعتداء على حقوقه الملكية الفكرية، بعد قيام “المتجر” ببيع وتصنيع سلعة مجهولة المصدر وهي فانوس عليه صورة مكي من مسلسل “الكبير أوي”.

واتهم البلاغ رجل الأعمال صاحب المول باستغلال اسم مكي تجاريا وبيع فوانيس رمضان تحمل صورته.

وقال محامي أحمد مكي “إن موكله حصل على مقطع فيديو من داخل المول يظهر خلاله عرض فوانيس رمضان عليها صورة النجم أحمد مكي ومكتوب عليها الكبير أوي، كما حصل على فاتورة شراء من الهايبر للفانوس دون إذن من مكي باستعمال اسمه تجاريا. وفق ما نقل موقع “القاهرة 24”.

كما أشار المحامي أنه تم تقديم الفاتورة المثبتة لقيام المول ببيع الفانوس وعاينت الشرطة الفانوس.

فيما صنفت الواقعة جنحة اقتصادية وجريمة بيع وتصنيع سلع مجهولة المصدر.

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