السبت 2 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 26 نوفمبر 2022 |
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أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو بمباراة غانا يثير الجدل

منذ 12 دقيقة
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حديث الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن رصدته الكاميرا وهو يخرج شيئا من ملابسه الداخلية ومن ثم يضعه في فمه، أثناء مباراة منتخب بلاده ضد غانا في مونديال قطر.

وأثارت الواقعة التي جرت في الدقيقة 36 من عمر المباراة، فضول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشأن الحركة التي قام بها النجم البرتغالي، وما هو الشيء الذي أخرجه من ملابسه الداخلية ليأكله.

وأوضحت صحيفة “آس” الإسبانية أن الصحافة البرتغالية قالت إن رونالدو كان على ما يبدو يتناول مكملا صغيرا للطاقة، على حد تعبيرها.

حقق المنتخب البرتغالي فوزا صعبا على نظيره الغاني (3-2)، وذلك في مستهل مشوارهما ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022”.

وسجل النجم المخضرم كريستيانو رونالدو هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 65 من ركلة جزاء تحصل عليها، ليدخل رونالدو التاريخ حيث بات أول لاعب يسجل في خمس كؤوس عالم.

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