أخصائية اجتماعية: آمبر هيرد تضغط على ديب لأنها لا تزال تريده فى حياتها

بعدما زعمت أمبر هيرد، أنها مازالت تريد إعادة جونى ديب إلى حياتها لأنها تحبه، علقت أخصائية اجتماعية، على مقابلة هيرد مع قناة “إن بي سي” التى أجرتها بعد خسارتها قضية تشهير رفيعة المستوى أمام زوجها السابق جونى ديب، وقالت إن هيرد تضغط على ديب لأنها لا تزال تريده فى حياتها حتى لو كان ذلك بطريقة سلبية.

وأشارت إلى أن آمبر هيرد، تريد الاستمرار فى هذه العلاقة السامة، وأنها تحاول لفت انتباهه، وأضافت أنها لا تعتقد أن آمبر ستنجح هذه المرة، وجاء هذا بعدما فاجأت الممثلة آمبر هيرد، متابعيها مؤخراً، بعدما صرحت بتصريح صادم من وجهة نظر الكثيرين، حينما أكدت بمجرد سؤالها عن جونى ديب أنها ما زالت تحبه، وذلك خلال حلقة استضافتها على قناة NBC، وهو التصريح الذي تناقلته المواقع الأجنبية.

ومن تلك المواقع “ديلى ميل”، الذى أكد أن آمبر هيرد، فاجأت المذيعة نفسها بمجرد ذكر اسم جونى ديب، حينما قالت إنها لا زالت تحبه، وكانت تحبه من أعماق قلبها، وفعلت كل شيء من أجل إنجاح علاقتهما، وألا تصل لما وصلت إليه.

وكانت نفت الممثلة آمبر هيرد الأخبار التي أكدت حذف مشاهدها من الجزء الثانى من فيلم “Aquaman” ووصف ممثلها لموقع فوكس نيوز تلك الأخبار بالشائعات المجنونة، قائلاً : “تستمر الشائعات كما هي منذ اليوم الأول – غير دقيقة ، ومجنونة بعض الشيء، فلم يحدث أن أخطرتها الشركة بأي من ذلك، مشاهدها في الفيلم الذي يعرض عام 2023 كما هي”.