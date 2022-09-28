الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 ﻫ - 28 سبتمبر 2022 |
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أدهم نابلسي يعود للتواصل مع جمهوره قريباً

منذ 15 دقيقة
أدهم نبلسي

أدهم نبلسي

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طرحت صورة أدهم نابلسي الأخيرة عبر “تويتر” تساؤلات كثيرة، والتي ظهر فيها بلوك شبابي وفريش بعد آخر صورة له يوم 5 سبتمبر.

ويبدو أن أدهم سيعود للتواصل مع جمهوره، حيث طلب من متابعيه أن يطرحوا الأسئلة عليه ليختار منها ويرد لاحقًا بفيديو “السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير”، مضيفًا “رح أختار أسئلة من التعليقات وأجاوب عليها بفيديو قريباً إن شاء الله”.

ومن الأسئلة التي طرحها البعض على أدهم هو حول عمله الذي يقوم به بعد اعتزاله الغناء؟ وهل تم التواصل معه للعودة إلى الغناء مجددا؟ وهل التقى بفنانين بعد الاعتزال؟ وهل يطمح لدراسة أحكام التجويد والتلاوة؟ وغيرها الكثير.

ومنذ أشهر عاد اسم أدهم نابلسي الى تصدر عناوين الصحافة والسوشال ميديا بعد أن ظهر برفقة عدد من الفنانين.

وشارك وقتها الشاعر علي المولى ضمن خاصية الستوري في حسابه على انستقرام، مقطع فيديو يظهر فيه أدهم نابلسي أثناء تحضير المنسف الأردني إلى جانب عدد من أصدقائه.

ويعد هذا الظهور الأول لأدهم في الوسط الفني، بعد أن اتخذ قرار الاعتزال واقتصر ظهوره على تلاوة القرآن، إلى جانب بعض الصور ومقاطع الفيديو التي تُنشر له من المساجد.

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