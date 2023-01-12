أديليد للتنس.. دريبر يبلغ قبل النهائي ونوري يفوز في أوكلاند

ثأر البريطاني جاك دريبر من نظيره كارين ختشانوف عندما أخرج المصنف الثالث ليبلغ الدور قبل النهائي في بطولة أديليد الدولية الثانية للتنس بانتصاره 6-4 و7-6 اليوم الخميس.

وخسر دريبر أمام منافسه الروسي في البطولة الأولى في أديليد الأسبوع الماضي لكنه عوض ذلك بأداء قوي.

وتعثر اللاعب البالغ عمره 21 عاما عند محاولة حسم المباراة حيث فقد إرساله رغم تقدمه 30-صفر.

لكنه استعاد تركيزه ليحسم الشوط الفاصل لصالحه ليواجه ميكل يمر أو كون سون-وو.

وقال دريبر عن منافسه الذي بلغ قبل النهائي في أمريكا المفتوحة العام الماضي “في مواجهة لاعبين مثل كارين فلا يمكنك منحهم أي فرصة لفرض سيطرتهم على المباراة.

“كنت متوترا في الشوط الأخير لكن هذا جزء من اللعبة، ما زلت صغير السن وأتعلم. كانت مباراة جيدة، وقمت بعمل جيد لفرض أسلوبي عليه”.

وبلغ كاميرون نوري المصنف الأول في بريطانيا الدور قبل النهائي في أوكلاند بتغلبه على ماركوس جيرون بنتيجة 6-1 و6-7 و6-2.

وحسم نوري المجموعة الأولى بسهولة، لكن جيرون أرغمه على خوض سلاسل ضربات متبادلة من عند الخط الخلفي في المجموعة الثانية ليدرك اللاعب الأمريكي التعادل.

وقال نوري المصنف 12 عالميا بعد حفاظه على سجله المثالي بفوزه الخامس هذا العام “جعلت الأمور صعبة علي في المجموعة الثانية، ومن المزعج عدم حسم المباراة في مجموعتين متتاليتين لكن ماركوس يستحق الإشادة فهو لاعب رائع”.

ويلعب نوري، وهو اللاعب المصنف الوحيد المتبقي في البطولة، أمام كوينتن هاليز أو جنسون بروكسبي من أجل مكان في النهائي.