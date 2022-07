أديل تتوقف عن الغناء في حفلها في لندن بسبب حالة إنسانية (فيديو)

توقفت المغنية البريطانية أديل عن الغناء بشكل مفاجئ في مهرجان “BST” في هايد بارك في لندن الجمعة 1 تموز، بعدما تنبهت أن أحد الحاضرين بحاجة الى مساعدة.

وتوقفت أديل، 34 عاما، على الفور عن الغناء عندما لاحظت أن أحد الحضور يلوّح طلبا للمساعدة، حيث طلبت من الفرقة الموسيقية التوقف عن العزف وهي تقول: “توقف، توقف، توقف، أيها الأمن؟”.

وتابعت أديل وهي تقترب أكثر من الجمهور “هل تحتاج إلى مساعدة أمنية؟ إنهم قادمون”، لترسل الأمن إلى الحشد الضخم البالغ 65 ألف شخصا للمساعدة، وفقا لصحفة “ديلي ميل”.

وفي محاولة لتوجيه الفريق الطبي إلى الشخص المحتاج، أضافت أديل: “في المنتصف هناك، هل يمكنكم رؤية أين يلوحون جميعا؟”.

وعندما حاول المسعفون الوصول إلى الضيف، سُمع صوت أديل وهي تطلب من الحشود الابتعاد عن طريقهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تغلبت فيه العاطفة على أديل عندما صعدت إلى المسرح أمام ذلك الحشد الكبير من محبيها، حيث يعد هذا أول حفل موسيقي لها في المهرجان منذ خمس سنوات.

ونشر أحد الحسابات على تويتر مقطع فيديو يظهر كيف توقفت المغنية البريطانية عن الغناء لتوجيه المساعدة الانسانية لأحد الموجودين، مثنيًا على دقة ملاحظتها على المسرح واهتمامها بمعجبيها.

وكانت أديل قد تأثرت حد البكاء نتيجة التفاعل الكبير للحضور الضخم مع أغنيتها الشهيرة “someone like you”.

وتألقت أديل خلال الحفل بفستان أسود أنيق توسطه حزام ذهبي ورقبة مكشوفة الكتفين، لتبهر الجمهور بحضورها وصوتها وموقفها الإنساني.

Adele stops singing onstage at her ‘Homecoming’ concert in Hyde Park, to direct security /first aid to a man unwell in the audience of 65,000. She’s done it before, she’s attentive onstage & to her fans ✨❤️pic.twitter.com/Zdd7BpY4ep

— Let Me Entertain You 🎙🎧 (@LMEYpodcast) July 2, 2022