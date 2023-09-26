أديل تصاب بالصدمة بعد طرد معجبيها من الحفل

أصيبت الفنانة العالمية أديل بالذهول، بعد أن اضطر رجال الأمن لطرد المشجعين الجامحين من حفلها في لاس فيغاس، الأسبوع الماضي.

وتذكرت المغنية البريطانية (35 عاماً) السلوك الصاخب أثناء حديثها مع الجمهور، خلال أحدث عروضها في قصر سيزار، يوم السبت.

وأوضحت كيف كان بعض الأشخاص مزعجين وكان لا بد من إخراجهم خارج الحفل، وقالت من على خشبة المسرح: “كانت عروض نهاية الأسبوع الماضي صاخبة للغاية، كان هناك الكثير من الاحتفالات في الخارج، وعندما يكون هناك جو احتفالي، فإن ذلك يجعل الجميع يرغبون في الاحتفال”.

وأضافت: “اضطر الكثير من الحاضرين إلى مغادرة العرض، لأنهم كانوا يتصرفون بعنف شديد، وكانوا مزعجين للغاية”. وقالت مازحة، إنها لو لم تكن تؤدي عروضها على خشبة المسرح، لكانت بين المتشاجرين وتعرضت للضرب”.

ويأتي ذلك بعد أن أشارت أديل مرة أخرى إلى أنها متزوجة، خلال إقامتها في لاس فيغاس في نهاية هذا الأسبوع. ومن الظاهر أنها تشير إلى عقد قرانها على ريتش بول (44 عاماً) خلال حوار عابر مع الجمهور، بعد أن طلب أحد المعجبين منها الزواج أثناء وجودها على المسرح، وأجابته، بأنها لا تستطيع الزواج لأنها متزوجة وزوجها ريتش متواجد في الحفل، وفق ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.