أديل تعد جمهورها بعدم الغناء عن الانفصال بعد إعلان انفصالها

أعلنت المغنية البريطانية أديل، اليوم الجمعة، انفصالها عن زوجها سيمون كونيكي، حيث تم الانتهاء رسميا من إجراءات طلاقهما.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تقدم الزوجان بطلب الطلاق في أيلول/ سبتمبر 2019، ونص الاتفاق بينهما على توليهما حضانة مشتركة لابنهما أنجيلو البالغ من العمر 8 سنوات، مع تقسيم ثروة قدرها 140 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت أديل، إلى عدم رغبتها في كشف أسباب الطلاق ووعدت جمهورها بعدم إطلاق أغاني تتحدث عن الانفصال.

يذكر أن أديل البالغة من العمر 32 عاما وسيمون كونيكي البالغ 46 عاما أعلنا أول مرة عن علاقتهما عام 2012، وبعد 9 أشهر ولد ابنهما أنجيلو، ثم تزوجا في حفل سري، حيث أكدت أديل زواجهما في خطاب غرامي عام 2017.

ولفتت أديل الأنظار بعد الانفصال، حيث فقدت الكثير من وزنها.

وخسرت أديل 45 كيلوغراما من وزنها، ما أتاح لها الحصول على إطلالة ومظهر مختلف تماما.