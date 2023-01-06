أديل تكشف عن سبب ألمها على المسرح: أنا مصابة بـ"عرق النسا"

نشر موقع Daily Star فيديو من حفلة النجمة البريطانية أديل، والتي أحيتها ليلة رأس السنة استقبالاً للعام الجديد.

وظهرت النجمة وهي تعاني من الألم خلال الغناء وتحاول الانتقال بين أطراف المسرح، فاعتقد الحضور أنها تعاني من ألم في قدمها، لتصرّح لاحقًا بأنها تعاني من ألم شديد في ظهرها سببه “عرق النَسا”.

وكانت النجمة العالمية أديل كشفت سابقًا عن أنها عانت لمدة طويلة من آلام مزمنة في ظهرها، بسبب الإجهاد والحركات الخاطئة.

كما كشفت أنها تعرّضت للإصابة بـ”عرق النَسا” مرّتين في حياتها سابقًا، الأولى في عمر الـ 15، والثانية بعد إنجابها لطفلها بعمليّة قيصريّة، ممّا تسبّب في انزلاقات غضروفيّة وخلع بالحوض.