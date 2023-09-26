فيديو - أديل تخلع حزامها على المسرح.. ما القصة؟

خلعت النجمة العالمية أديل حزامها على المسرح وأمام الجمهور أثناء غنائها على أحد مسارح مدينة لاس فيغاس الأمريكية بسبب معاناتها من النفخة.

واستعانت النجمة بعازف البيانو للتخلص من حزامها، فيما توجهت للجمهور قائلة: “كل ليلة أحب أن أحصل على حمام ملح إبسوم، لأنه يخفف التوتر ويخفف الانتفاخ… لم أفعل ذلك الليلة الماضية”.

Adele removes her belt during her Vegas residency with the help of her pianist: “Every night I like to have an epsom salt bath cause it just, like, releases the tension and relieves your bloatiness… I didn’t do one last night” pic.twitter.com/FGCsmysmEu — Pop Base (@PopBase) September 24, 2023

أديل متزوجة!

وفي الحفل نفسه، وخلال تبادل الأحاديث مع جمهورها، ألمحت النجمة، أو ربما عن طريق الخطأ، إلى أنها سيدة متزوجة.

وكانت النجمة تتحدث عن عدم إكتراثها كثيراً إلى رياضة كرة القدم ولكنها بدأ تحاول أن تبدي بعض الإهتمام لان ريش بول، حبيبها من عشاق هذه الرياضة.

وقالت أديل :” لست الزوجة المثالية عندما يتعلق الأمر بكرة القدم”.

وكانت النجمة أيضاً منذ نحو أسبوعين قد أثارت شائعات عن زواجها أيضاً، عندما أطلقت على ريتش بول لقب “زوجها”.

وكانت المغنية تجيب على سؤال أحد المعجبين أثناء تواجدها على خشبة المسرح في حدث أقيم في لاس فيغاس.

على ما يبدو، تلقت الفائزة بجائزة غرامي البالغة من العمر 35 عاماً عرضاً بالزواج، فأجابت: “لا يمكنك الزواج مني. وزوجي هنا الليلة” في إشارة لريتش بول. وعند الإصرار في الطلب، أجابت مغنية “Hello” بخفة دم: “لا، لا أريد أن أحاول. أنا مع ريتش”.

علاقة أديل وريتش بول

أعلنت أديل وريتش عن علاقتهما علناً لأول مرة في يوليو 2021 عندما تم تصويرهما معاً في مباراة كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين. وبعد بضعة أشهر، وصفت مغنيةSomeone Like You صديقها الوكيل الرياضي بأنه “لا يُصدَّق” و”منفتح القلب” في مقابلة مع رولينغ ستون. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت أديل كيف أن علاقتهما الرومانسية كانت “الأسهل” التي عاشتها على الإطلاق.

وفي عام 2022، شوهدت أديل وهي ترتدي خاتماً من الألماس على شكل كمثرى في إصبعها. ومع ذلك، عندما سُئلت عما إذا كان صديقها قد طرح الزواج، قالت: “أنا أحب المجوهرات الراقية”.

في الشهر الماضي، وفي لحظة صريحة خلال برنامج “Weekends With Adele”، شاركت النجمة مع الجمهور “أنها مستعدة لأن تكون أماً مرة أخرى قريباً” ولديها بالفعل قائمة بأسماء الأطفال جاهزة، حيث بدأت قائلة: “أريد حقاً أن أكون أماً مرة أخرى قريباً”. وأضافت: “لذا في كل مرة أرى اسماً يعجبني، أكتبه في هاتفي”.

زواج أديل السابق

في وقتٍ سابق، كانت المغنية متزوجة من زوجها السابق سيمون كونيكي حتى عام 2019. ولديهما ابن أنجيلو، 10 سنوات، معاً. ومن ناحيةٍ أخرى، ريتش هو وكيل ليبرون جيمس ولديه ثلاثة أطفال من علاقة سابقة.