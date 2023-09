فيديو - أديل تخلع حزامها على المسرح.. ما القصة؟

خلعت النجمة العالمية أديل حزامها على المسرح وأمام الجمهور أثناء غنائها على أحد مسارح مدينة لاس فيغاس الأمريكية بسبب معاناتها من النفخة.

واستعانت النجمة بعازف البيانو للتخلص من حزامها، فيما توجهت للجمهور قائلة: “كل ليلة أحب أن أحصل على حمام ملح إبسوم، لأنه يخفف التوتر ويخفف الانتفاخ… لم أفعل ذلك الليلة الماضية”.

Adele removes her belt during her Vegas residency with the help of her pianist:

“Every night I like to have an epsom salt bath cause it just, like, releases the tension and relieves your bloatiness… I didn’t do one last night” pic.twitter.com/FGCsmysmEu

