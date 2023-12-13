الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 13 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أديل تشعر بـ"التوتر الشديد" في حفل لاس فيغاس.. ما السبب؟

منذ 6 دقائق
أديل

أديل

A A A
طباعة المقال

كشفت أديل أن إحدى الشخصيات الشهيرة جعلتها تشعر بالتوتر الشديد خلال عرضها في لاس فيغاس.

وقالت أديل، في مقابلة لمجلة “هوليوود ريبورتر”، إنها صعقت بعد أن شاهدت شخصية مشهورة وسط الجمهور في حفلتها، جعلتها متوترة حقاً لدرجة أن أمعائها كادت أن تتقطع، وأنها أفسدت عرضها بأكمله.

وقد أزالت أديل الغموض حول هذه الشخصية، حيث قالت إن ليدي غاغا هي الشخصية التي كان لها هذا الأثر عليها. وعلى الرغم من صداقتهما المزدهرة، بدأت أديل في الانهيار عند رؤية ليدي غاغا وسط الحشد، وكافحت للحفاظ على رباطة جأشها أثناء الأداء.

كما ذكرت أديل، التي بدأت إقامتها في لاس فيغاس أواخر العام الماضي، حكاية محرجة أخرى وهي حضور إحدى أكبر مغنيات موسيقى الريف وهي شانيا توين.

وتحدثت أديل أيضاً عن سبب عدم رغبتها في العودة إلى موطنها الأصلي لندن بعد انتقالها إلى لوس أنجلوس في عام 2016، وقالت إنها تعاني من اكتئاب موسمي سيء للغاية، لذا فإن الطقس في لوس أنجلوس يناسبها أكثر من طقس لندن، وفق ما أوردت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

    المزيد من منوعات

    أندريه بروجر
    وفاة الممثل أندريه بروجر نجم بروكلين ناين-ناين عن 61 عاما
    صور إعلان "زارا"
    غزة تحت النار
    "عارضون بأطراف مفقودة".. "زارا" تأسف "لسوء الفهم" بعد دعوات لمقاطعتها
    جينيفر أنيستون
    جينيفر أنيستون تكشف عن أمنيتها بعد وفاة ماثيو بيري

    الأكثر قراءة

    غزة تحت النار
    فيديو.. جندي إسرائيلي مصدوم لما فعلته قذائف القسام بمدرعة "النمر"!
    يوآف غالانت
    وزير الدفاع الإسرائيلي: منفتحون على الاتفاق مع "حزب الله" ولكن.. بشرط!
    الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
    غزة تحت النار
    تصريحات مفاجئة للرئيس الأمريكي حول خلافات مع نتنياهو!