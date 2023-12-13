أديل تشعر بـ"التوتر الشديد" في حفل لاس فيغاس.. ما السبب؟

كشفت أديل أن إحدى الشخصيات الشهيرة جعلتها تشعر بالتوتر الشديد خلال عرضها في لاس فيغاس.

وقالت أديل، في مقابلة لمجلة “هوليوود ريبورتر”، إنها صعقت بعد أن شاهدت شخصية مشهورة وسط الجمهور في حفلتها، جعلتها متوترة حقاً لدرجة أن أمعائها كادت أن تتقطع، وأنها أفسدت عرضها بأكمله.

وقد أزالت أديل الغموض حول هذه الشخصية، حيث قالت إن ليدي غاغا هي الشخصية التي كان لها هذا الأثر عليها. وعلى الرغم من صداقتهما المزدهرة، بدأت أديل في الانهيار عند رؤية ليدي غاغا وسط الحشد، وكافحت للحفاظ على رباطة جأشها أثناء الأداء.

كما ذكرت أديل، التي بدأت إقامتها في لاس فيغاس أواخر العام الماضي، حكاية محرجة أخرى وهي حضور إحدى أكبر مغنيات موسيقى الريف وهي شانيا توين.

وتحدثت أديل أيضاً عن سبب عدم رغبتها في العودة إلى موطنها الأصلي لندن بعد انتقالها إلى لوس أنجلوس في عام 2016، وقالت إنها تعاني من اكتئاب موسمي سيء للغاية، لذا فإن الطقس في لوس أنجلوس يناسبها أكثر من طقس لندن، وفق ما أوردت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.