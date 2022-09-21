أرباح فيلم Top Gun: Maverick تبلغ مليار و463 مليون دولار

بلغت إيرادات فيلم الأكشن الجديد Top Gun: Maverick إلى مليار و463 ومليونا و317 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم، والعمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، وذلك منذ طرح العمل يوم 27 مايو الماضي بدور العرض المختلفة حول العالم.

وأنقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 709 مليونًا و 117 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 754 مليونًا و 200 ألف دولار في دور العرض المختلفة حول العالم.

الفيلم تدور أحداثه بعد قضاء البطل لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة كما يستمر في تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز يشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

وفى سياق متصل فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب تريللر فيلم الأكشن والإثارة المنتظر Mission Impossible 7، بطولة النجم توم كروز مع النجمة هايلي أتويل، وذلك بالتزامن مع تألقه وحالة الصخب الذي حدثت بمجرد ظهوره في مهرجان كان السينمائي وعرض فيلمه Top Gun: Maverick ومنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية.

فيلم المهمة المستحيلة في جزئه السابع عانى كثيرا بسبب فيروس كورونا وتوقف أكثر من مرة، لكن استأنف كروز تصوير فيلمه Mission: Impossible 7 في لندن مايو الماضي 2021.