أردني ذهب لاستلام راتبه فوجد نفسه متوفياً منذ عام

في واقعة غريبة تداولها مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن، حيث تفاجأ مواطن عند ذهابه لاستلام راتبه، فوجد نفسه ميتا في وثائق البنك الإسلامي.

صحافي أردني نشر قصة المواطن الذي، ذهب ليستلم راتبه من البنك الإسلامي ليتفاجأ أنهُ متوفي منذ عام تقريباً.

وكتب الصحافي في تفاصيل الحادثة “توجه المواطن صباح اليوم وهو في قمة نشاطه وحيويته إلى البنك الإسلامي في وادي الحجر ليستلم راتبه، وهو الذي يُمني النفس بالاستعداد لحظر يوم غدِ وشراء متطلبات أسرته” .

وأضاف “موظفي البنك أصابتهم الحيرة والدهشة ، عندما تبين أن المواطن …. موقوف راتبه من قبل الضمان الاجتماعي والسبب هو وفاة المذكور منذ عام”.

الصحافي تابع نقلا عن المواطن “الحيرة والدهشة لم تُصب موظفي البنك فقط ، لا بل المواطن بدأ يتحسس نفسه ، ويغلظ الأيمان بأنه لا زال على قيد الحياة “.

ويضيف لا أعرف كيف وصلت مؤسسة الضمان الاجتماعي في الزرقاء، وكلي أمل ان يكون هناك خطأ عابر إلا أن المفاجأة كانت بأنني مُتوفي فعلاً حسب سجلات الضمان ، بتاريخ 22/1/2020 ، وهذه صدمة أخرى .

اللافت في الموضوع أن المواطن (المتوفي) نفسه “رغم أنه قد مر على وفاتي أكثر من عام ، وبرغم هذه المدة لم أواجه أي مشكلة في عملية استلام راتبي في اخر فترة ، لكن لا أعرف ماذا حدث” .

