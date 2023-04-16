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أرسنال يتلقى ضربة جديدة في السباق على لقب الدوري الإنجليزي

منذ 8 دقائق
من مباراة أرسنال ووست هام يونايتد

من مباراة أرسنال ووست هام يونايتد (رويترز)

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أهدر أرسنال المتصدر تقدمه بهدفين مرة أخرى، ليتعادل 2-2 مع وست هام يونايتد ويتعرض لضربة جديدة في سعيه نحو المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم جابرييل جيسوس ومارتن أوديجارد بهدفين لأرسنال في أول عشر دقائق، لكن وست هام قلص الفارق بواسطة ركلة جزاء من سعيد بن رحمة في الدقيقة 33 وأدرك جارود بوين التعادل في الدقيقة 54.

وقبل هدف التعادل الثاني لوست هام مباشرة، أضاع بوكايو ساكا ركلة جزاء لأرسنال بعدما أطاح بالكرة خارج المرمى تماما.

وأصبح رصيد أرسنال، الذي تعادل 2-2 مع ليفربول في الجولة السابقة بعد التفريط في تقدمه بهدفين مبكرين، 74 نقطة من 31 مباراة وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خاض 30 مباراة وفاز في آخر ست مباريات.

    المصدر :
  • رويترز

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