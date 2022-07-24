أرسنال يسحق تشيلسي برباعية نظيفة

عبر الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن قلقه وانزعاجه بعد هزيمه فريقه 4-صفر في مباراة ودية أمام مواطنه وجاره اللندني أرسنال في ولاية فلوريدا الأمريكية الليلة الماضية.

وأحرز أهداف أرسنال لاعبوه جابرييل جيسوس ومارتن أوديجارد وبوكايو ساكا وألبرت سامبي لوكونجا ليحقق فريق المدرب ميكيل أرتيتا فوزا مريحا يختتم به جولته الإعدادية للموسم في الولايات المتحدة.

وبهذا الانتصار يكون أرسنال فاز في جميع المباريات الثلاث التي خاضها خلال الجولة.

وبعد الهزيمة الكبيرة قال توخيل للصحفيين “ببساطة لم نكن على مستوى المنافسة.. الجانب المثير للقلق هو أن مستوى الالتزام البدني والذهني لأرسنال في هذه المباراة كان أفضل كثيرا منا”.

وأضاف المدرب الألماني قوله “بالتأكيد هذه لم تكن أفضل تشكيلة لدينا. هذا أحد الأسباب فقط”.

وسيبدأ تشيلسي مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز في السادس من أغسطس آب المقبل في ملعب إيفرتون.

وفي مباراتيه الوديتين السابقتين خلال جولته الأمريكية استعدادا للموسم الجديد فاز تشيلسي على نادي أمريكا المكسيكي وخسر بركلات الترجيح أمام تشارلوت الأمريكي.